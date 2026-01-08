Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Eπιχείρηση για την ανεύρεση άνδρα στη Ροδόπη

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανεύρεσης άνδρα στη Ροδόπη, ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ. - Για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν και 16 πυροσβέστες 

ΕΜΑΚ

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανεύρεσης άνδρα σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας στη Ροδόπη.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνδρομής προς την Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν κινητοποιηθεί 

Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, την 2η και την 4η ΕΜΑΚ καθώς και εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Ροδόπη επιχείρηση αγνοούμενος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark