Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση ανεύρεσης άνδρα σε περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Μαρώνειας στη Ροδόπη.

Η επιχείρηση πραγματοποιείται στο πλαίσιο συνδρομής προς την Ελληνική Αστυνομία, με ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας να έχουν κινητοποιηθεί

Συγκεκριμένα, για την επιχείρηση κινητοποιήθηκαν 16 πυροσβέστες από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κομοτηνής, την Π.Υ. ΒΙ.ΠΕ. Κομοτηνής, την 2η και την 4η ΕΜΑΚ καθώς και εθελοντές.

Πηγή: skai.gr

