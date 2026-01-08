Αντιμέτωπο με βαρύτατες κατηγορίες βρίσκεται ζευγάρι από χωριό της Μεσσαράς, μετά από καταγγελία σε βάρος του πατέρα για βιασμό κατ' εξακολούθηση της 22χρονης κόρης της οικογένειας αλλά και της 15χρονης, δύο εκ των πέντε παιδιών τους.

Σύμφωνα με το cretalivenews.gr, η κόρη -που φέρεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης- από τον βιασμό έμεινε έγκυος και το παιδί δόθηκε για υιοθεσία στη Βόρεια Ελλάδα.

Την καταγγελία φέρεται να έκανε στις αρχές ο γιος της οικογένειας, που διαμένει στο Λασίθι. Μετά από διερεύνηση του αρμόδιου Γραφείου της Ασφάλειας Ηρακλείου, οι αρχές προχώρησαν στη σύλληψη τόσο του πατέρα όσο και της μητέρας.

Ο πατέρας αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για βιασμό κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, ενδοοικογενειακές σωματικές βλάβες και απειλές, ενώ κατηγορίες για ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη αντιμετωπίζει και η μητέρα.

Ο πατέρας που αντιμετωπίζει, μεταξύ άλλων, κακουργηματική δίωξη για βιασμό πήρε προθεσμία να απολογηθεί την Δευτέρα. Ως προς τη μητέρα η δικογραφία διαχωρίστηκε, και πήρε προθεσμία να απολογηθεί αύριο Παρασκευή το μεσημέρι.

Πριν την απολογία της μητέρας, έχει προταθεί να καταθέσει η μεγαλύτερη κόρη της οικογένειας, μητέρα και η ίδια δύο παιδιών, η οποία φέρεται να τάσσεται στο πλευρό των γονιών της, διαψεύδοντας κάθε καταγγελία περί κακοποίησης των δυο μικρότερων αδελφών της

«Οι κατηγορίες στερούνται οποιουδήποτε αποδεικτικού ερείσματος» δήλωσε - μεταξύ άλλων - ο κ. Ελευθέριος Κάρτσωνας, εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του ζευγαριού.

Για «συγκεκριμένα αποδεικτικά μέσα» που θα καταρρίψουν τις καταγγελίες μίλησε και ο έτερος συνήγορος υπεράσπισης των δύο γονιών, κ. Γιάννης Χατζηδάκης.

Πρόθυμος για εξέταση DNA o πατέρας

Και οι δύο γονείς, που οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο Ηρακλείου με χειροπέδες στα χέρια, αρνούνται τις φρικτές κατηγορίες, με τον πατέρα να δηλώνει ότι θέλει να δώσει DNA προκειμένου να αποδειχθεί η αθωότητά του σε σχέση και με το παιδί που φέρεται να έχει γεννηθεί ως αποτέλεσμα βιασμού και να έχει δοθεί για υιοθεσία.

Σε ό,τι αφορά την μικρότερη κόρη, ο ισχυρισμός που προβάλλεται από τους κατηγορούμενους, είναι ότι έφτασε στο σημείο να καταγγέλλει τέτοια πράγματα και αυτή σε βάρος των γονιών της, επειδή θέλει να παντρευτεί και δεν την αφήνουν ο πατέρας και η μητέρα της.

Οι ίδιες πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι η αντίστροφη μέτρηση για τις καταγγελίες ξεκίνησε πρόσφατα, οπότε και όλη η οικογένεια πήγε να κάνει γιορτές στο σπίτι του γιου, στο Λασίθι. Κι ενώ οι γονείς επέστρεψαν στο σπίτι τους στη Μεσσαρά, από τα παιδιά υπήρξε άρνηση να τους ακολουθήσουν.

Στο πλευρό πατέρα και μητέρας, στα Δικαστήρια Ηρακλείου, βρέθηκαν αρκετοί συγγενείς τους, που ανέφεραν ότι τους στηρίζουν και δεν πιστεύουν πως τα όσα καταγγέλλονται σε βάρος του έχουν βάση.

Τη συγκεκριμένη οικογένεια, και ειδικότερα την κόρη που φαίνεται να αντιμετωπίζει προβλήματα νοητικής στέρησης, παρακολουθεί εδώ και καιρό η Κοινωνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

Πηγή: skai.gr

