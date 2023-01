Ο θάνατος του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου στα διεθνή Μέσα

Στον θάνατο του τέως βασιλιά της Ελλάδος, Κωνσταντίνου, αναφέρονται σήμερα πολλά διεθνή μέσα ενημέρωσης, τα οποία φιλοξενούν την είδηση με ανάλογες νεκρολογίες.

Μάλιστα τα βρετανικά μέσα αναφέρονται στις σχέσεις του εκλιπόντα τέως βασιλιά με την βρετανική οικογένεια, όπως το ότι ήταν δεύτερος ξάδερφος του Κάρολου και ένας από τους νονούς του πρίγκιπα Ουίλιαμ.

Ο Κωνσταντίνος Γλύξμπουργκ πέθανε το βράδυ της Τρίτη σε ηλικία 82 ετών στην Αθήνα, ενώ το τελευταίο διάστημα νοσηλευόταν με βεβαρυμμένη υγεία μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο.

Constantine, the former and last king of Greece, who won an Olympic gold medal before becoming entangled in his country’s volatile politics in the 1960s as king and spent decades in exile, has died at age 82. https://t.co/zjPLEmoqV2