Εχθές το βράδυ, η Λ. Ποσειδώνος στο ύψος του Αλίμου πλημμύρισε λόγω της ισχυρής νεροποντής, με αποτέλεσμα να διακοπή η κυκλοφορία προς Πειραιά από το ύψος της Λ. Αλίμου μέχρι την Λ. Καλαμακίου για αρκετές ώρες, μέχρι και σήμερα το πρωί.

Σύμφωνα με τον Δήμαρχο Αλίμου Ανδρέα Κονδύλη που μίλησε στον ΣΚΑΪ, η κατάσταση αυτή προκλήθηκε γιατί πλημμύρισε ο αγωγός αποχέτευσης της ΕΥΔΑΠ και εκτινάχτηκε το καπάκι. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τα λύματα μαζί με το νερό της βροχής να χυθούν στο οδόστρωμα πλημμυρίζοντας τη λεωφόρο, σπίτια και καταστήματα σε όλη την έκταση από την Λ. Αλίμου, μέχρι τη Λ. Καλαμακίου.

Ο κ. Κονδύλης έκανε λόγο για υγειονομικά επικίνδυνη και τριτοκοσμική κατάσταση στην περιοχή.

Μάλιστα, τόνισε ότι την κεντρική ευθύνη την έχει η ΕΥΔΑΠ καθώς δεν έχει προχωρήσει εδώ και χρονιά το έργο στον αγωγό αποχέτευσης.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την παραλιακή:

