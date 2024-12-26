Χριστούγεννα στην παιδιατρική κλινική του νοσοκομείου Μυτιλήνης έκανε ο Άγιος Βασίλης. Αποδεικνύοντας ότι όχι μόνο υπάρχει αλλά είναι και... πυροσβέστης!

Ο Άγιος Βασίλης έφθασε στο νοσοκομείο Μυτιλήνης κάτω από δυνατή και συνεχή βροχή και μπήκε στην παιδιατρική κλινική από το παράθυρο χρησιμοποιώντας ένα γερανοφόρο όχημα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Τον υποδέχθηκαν παιδιά της Φιλαρμονικής του Δήμου Μυτιλήνης και φυσικά τα περίπου 10 παιδιά που νοσηλεύονται στην κλινική, συνοδοί τους και εργαζόμενοι στο νοσοκομείο.

Ο Άγιος Βασίλης - πυροσβέστης της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης, αφού εξετέλεσε την αποστολή του αναχώρησε από το νοσοκομείο και πάλι, με τον τρόπο που είχε έρθει.

Η πρωτοβουλία της δράσης ήταν του νοσηλευτή Γιώργου Πιτσώνη και αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή, από τον διοικητή του Νοσοκομείου Μυτιλήνης Γιώργο Καμπούρη και φυσικά, υποστηρίχτηκε από το προσωπικό της Παιδιατρικής Κλινικής και το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Μυτιλήνης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

