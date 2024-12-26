Λογαριασμός
Χανιά: Συνελήφθη 18χρονος για τον άγριο καυγά σε κατάστημα - Τραυμάτισε δύο άτομα

Ο νεαρός συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο 20χρονων - Συνεχίζονται οι έρευνες για το άγριο επεισόδιο 

Χανιά ξύλο

Ένας 18χρονος συνελήφθη χτες, ανήμερα των Χριστουγέννων για τις εικόνες βίας που καταγράφηκαν σε κατάστημα που φιλοξενούσε μεγάλο εορταστικό πάρτι στα Χανιά

Ο νεαρός συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο 20χρονων ημεδαπών. 

Όπως καταγγέλθηκε, την παραμονή των Χριστουγέννων άγνωστοι προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος δύο 20χρονων.

Το βίντεο από το περιστατικό είναι ενδεικτικό της αγριότητας του τσακωμού:

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων ο 18χρονος είναι ένας εκ των δραστών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη. 

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

