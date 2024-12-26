Ένας 18χρονος συνελήφθη χτες, ανήμερα των Χριστουγέννων για τις εικόνες βίας που καταγράφηκαν σε κατάστημα που φιλοξενούσε μεγάλο εορταστικό πάρτι στα Χανιά.

Ο νεαρός συνελήφθη για πρόκληση σωματικών βλαβών σε βάρος δύο 20χρονων ημεδαπών.

Όπως καταγγέλθηκε, την παραμονή των Χριστουγέννων άγνωστοι προκάλεσαν σωματικές βλάβες σε βάρος δύο 20χρονων.

Το βίντεο από το περιστατικό είναι ενδεικτικό της αγριότητας του τσακωμού:

Όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα και προανάκριση του Αστυνομικού Τμήματος Χανίων ο 18χρονος είναι ένας εκ των δραστών, ο οποίος εντοπίστηκε και συνελήφθη.

Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.

Πηγή: skai.gr

