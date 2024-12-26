Ένοπλη ληστεία σημειώθηκε το βράδυ των Χριστουγέννων σε οικία της Ξάνθης.

Συγκεκριμένα, πέντε δράστες, που διαφεύγουν μέχρι στιγμής της συλλήψεως, εισέβαλαν σε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά των προσώπων τους και με την απειλή ενός πιστολιού, σιδερένιων λοστών, αλλά και με τη χρήση βίας, αφαίρεσαν από τους παθόντες, χρήματα, χρυσές λίρες, διάφορα χρυσαφικά - τιμαλφή και δύο κινητά τηλέφωνα.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση, ενώ οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν έρευνες για τον εντοπισμό τους.

Κοντά στο σπίτι, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα δύο αφαιρεθέντα κινητά τηλέφωνα.

Προανάκριση για το περιστατικό διενεργεί το Τμήμα Ασφάλειας Ξάνθης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

