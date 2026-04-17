Θρίλερ με τη νεκρή γυναίκα, υπήκοο Αιθιοπίας, η οποία εντοπίστηκε σε ακάλυπτο χώρο πολυκατοικίας στο κέντρο της Αθήνας.

Νωρίτερα η Αστυνομία προσήγαγε και εξετάζει έναν 45χρονο Ιταλό, ο οποίος βρισκόταν στο διαμέρισμα μαζί με το θύμα. Η γυναίκα, όπως έγινε γνωστό, έπεσε από παράθυρο του 4ου ορόφου του κτιρίου, με τις Αρχές να ερευνούν πώς και γιατί βρέθηκε εκεί, καθώς το διαμέρισμα που είχε νοικιάσει ο 45χρονος ήταν στον 3ο όροφο. Η ίδια μέχρι στιγμής δεν έχει ταυτοποιηθεί καθώς δεν είχε έγγραφα πάνω της, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές.

Οι αστυνομικοί στο πλαίσιο των ερευνών τους προσπαθούν να συλλέξουν στοιχεία και βιντεοληπτικό υλικό από κάμερες στο σημείο.

Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, εξετάζεται μια τελευταία μαρτυρία από την αστυνομία κατά την οποία γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα το ζευγάρι φαίνεται να διαπληκτίζεται στη μέση του δρόμου, ανεβαίνοντας αμέσως μετά στο διαμέρισμα.

Τα δυο άτομα φαίνεται να γνωρίστηκαν το τελευταίο 24ωρο μέσω ιστοσελίδας γνωριμιών. Η γυναίκα από την Αιθιοπία πήγε στο διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης που είχε νοικιάσει ο 45χρονος. Στη συνέχεια, πάντα σύμφωνα με μαρτυρίες, ακούγονται φωνές και διαπληκτισμοί, σε διάστημα κατά το οποίο μάλιστα η γυναίκα ακούγεται να λέει «I came back! Honey, open!»

Ποια σενάρια εξετάζουν οι Αρχές

Παραμένει άγνωστος ο λόγος της διαφωνίας, ωστόσο γεγονός είναι πως από τον 3ο όροφο η 40χρονη ανεβαίνει στον 4ο όροφο και κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες σπάει το τζάμι - καθώς δεν υπάρχει χερούλι - και πέφτει στο κενό.

Τα σενάρια που βρίσκονται στο μικροσκόπιο των Αρχών είναι τα ακόλουθα:

Η γυναίκα επιχειρεί να καταρριχηθεί για να φτάσει στο διαμέρισμα του 3ου ορόφου να πάρει ενδεχομένως κάποια πράγματα

Η γυναίκα καταδιώχθηκε από τον άνδρα και στην προσπάθειά της να διαφύγει από την καταδίωξη σπάει το τζάμι χάνοντας την ισορροπία της

Οι έρευνες φαίνεται πως εστιάζουν περισσότερο στο 2ο σενάριο, καθώς τόσο το θύμα όσο και ο Ιταλός φέρουν αμυχές στο πρόσωπο που δείχνουν συμπλοκή. Αξίζει μάλιστα να σημειωθεί πως όταν έφτασαν στο σημείο οι αστυνομικοί, την πόρτα δεν την άνοιξε ο 45χρονος, αλλά ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος δίνοντας το συνθηματικό της εισόδου.

Πηγή: skai.gr

