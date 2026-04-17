Νεκρή γυναίκα στο κέντρο της Αθήνας - «Ξύπνησα από γυναικείες κραυγές» λέει μάρτυρας - Βίντεο

Κραυγές και έντονοι διάλογοι ακούστηκαν από το διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στην οδό Κολοκοτρώνη, στο κέντρο της Αθήνας, λίγο πριν η γυναίκα πέσει στο κενό, σύμφωνα με ένοικο της πολυκατοικίας.

«Γύρω στις 4:20 τα ξημερώματα άκουσα γυναικείες κραυγές, έξω στον δρόμο στην Κολοκοτρώνη. Γύρω στις 4:30 οι κραυγές μεταφέρθηκαν μέσα στην πολυκατοικία, ακριβώς έξω από το δωμάτιό μου στον τρίτο όροφο. Δεν ξέρω αν πρόκειται για κάποιο τσακωμό. Λίγο αργότερα σταμάτησαν οι κραυγές και συνοδεύτηκαν από ανδρικές. Δεν ξέρω ακριβώς τι έγινε. Κάλεσα αμέσως την αστυνομία, παρέμεινα στο δωμάτιό μου. Και μετά από όλες αυτές τις κραυγές και την ανδρική μουρμούρα γύρω στις 4:45 τα ξημερώματα, άκουσα μια τζαμαρία να σπάει. Ήταν η τζαμαρία του τετάρτου ορόφου και επρόκειτο για σπάσιμο της τζαμαρίας και πτώση. [...] Δεν κατάλαβα τι έλεγε ο άνδρας. Η γυναίκα μιλούσε στα αγγλικά και έλεγε 'μωρό μου άνοιξε, συγγνώμη, γύρνα πίσω'. Δεν γνωρίζω ποιοι είναι και πότε ήρθαν» τόνισε ένοικος του τρίτου ορόφου που αναστατώθηκε από το περιστατικό.

Ο ίδιος σημείωσε ότι βρίσκεται σπάνια στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, καθώς πρόκειται για οικογενειακή ιδιοκτησία, και δεν είχε αντιληφθεί πότε έφτασαν τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η γυναίκα φέρεται να είναι αλλοδαπή και είχε μεταβεί στο συγκεκριμένο διαμέρισμα, το οποίο είχε μισθωθεί μέσω πλατφόρμας, προκειμένου να συναντήσει άνδρα, με τον οποίο είχε επικοινωνήσει μέσω εφαρμογής γνωριμιών. Ο άνδρας έχει προσαχθεί από τις αρχές και εξετάζεται, ενώ ερευνάται αν πρόκειται για ατύχημα ή για εγκληματική ενέργεια.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας είναι 45 ετών, ιταλικής καταγωγής.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ., ενώ διασώστες του ΕΚΑΒ διαπίστωσαν τον θάνατο της γυναίκας. Αυτή την ώρα οι αστυνομικοί πραγματοποιούν ενδελεχή έρευνα τόσο στο διαμέρισμα όσο και στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκειμένου να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια που οδήγησαν την άτυχη γυναίκα στο κενό από τον τέταρτο όροφο.

Οι έρευνες βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη.

Πηγή: skai.gr

