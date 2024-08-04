Συνελήφθη, χθες το μεσημέρι, στην Αμφιλοχία, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε, κακουργηματικού χαρακτήρα, δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αγρινίου, αξιοποιώντας πληροφορίες, εντόπισαν τον κατηγορούμενο στην Αμφιλοχία, να αποβιβάζεται από λεωφορείο του ΚΤΕΛ Αιτωλοακαρνανίας και σε έλεγχο που του διενεργήθηκε ανευρέθηκαν, εντός πλαστικού μπουκαλιού απορρυπαντικού ρούχων, που είχε μέσα σε σακίδιο πλάτης, τρεις αυτοσχέδιες νάιλον συσκευασίες που περιείχαν κοκαΐνη σε μορφή βράχου συνολικού βάρους 318,8 γραμμαρίων.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αγρινίου.

