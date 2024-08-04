Νέος συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για φωτιά στο Τραχήλι, Αλιβερίου Εύβοιας. Κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέσετς με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 3 αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα και εθελοντές. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Παράλληλα, φωτιά εκδηλώθηκε και σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Αμυγδαλίτσα Ναυπλίου Αργολίδας.

Επί τόπου επιχειρούν 45 πυροσβέστες, με 3 ομάδες πεζοπόρων της 9ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 11 οχήματα ενώ κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά στη Θεσσαλονίκη για την οποία κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 6 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Λίγο μετά τις 18.00 το απόγευμα ήχησε το 112 για τους κατοίκους της περιοχής προκειμένου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η #πυρκαγιά στην Αγία Παρασκευή στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2024

