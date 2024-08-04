Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται αύριο, Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024, για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)

Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου

Μαγνησία, Σποράδες, Πιερία και περιοχές της Λάρισας

Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Θάσο και περιοχές του Έβρου

Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Αιγαίο και Ιόνιο

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περιοχές, στις οποίες θα σημειωθεί πτώση κεραυνών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος

Υπενθυμίζεται ότι κατά την Aντιπυρική Περίοδο:



- Απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών στην ύπαιθρο

-Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση

- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και βλάστηση

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.