Οι πολίτες θα πρέπει να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς αύριο - Αναλυτικά ο χάρτης

Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται αύριο, Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024, για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)

Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:

  • Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου
  • Μαγνησία, Σποράδες, Πιερία και περιοχές της Λάρισας 
  • Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Θάσο και περιοχές του Έβρου
  • Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Αιγαίο και Ιόνιο

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περιοχές, στις οποίες θα σημειωθεί πτώση κεραυνών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος

χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς

Υπενθυμίζεται ότι κατά την Aντιπυρική Περίοδο:


- Απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών στην ύπαιθρο
-Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση
- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και βλάστηση

Χάρτης Πρόβλεψης Κινδύνου Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας Πυρκαγιά
