Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται αύριο, Δευτέρα 5 Αυγούστου 2024, για αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr)
Συγκεκριμένα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για τις εξής περιοχές:
- Αττική και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ηπείρου
- Μαγνησία, Σποράδες, Πιερία και περιοχές της Λάρισας
- Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Κιλκίς, Θάσο και περιοχές του Έβρου
- Ηράκλειο, Λασίθι, Δωδεκάνησα και νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου, Αιγαίο και Ιόνιο
Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι σε περιοχές, στις οποίες θα σημειωθεί πτώση κεραυνών, ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι αυξημένος
Υπενθυμίζεται ότι κατά την Aντιπυρική Περίοδο:
- Απαγορεύεται η καύση σκουπιδιών ή ξερών χόρτων και κλαδιών στην ύπαιθρο
-Απαγορεύεται η χρήση εργαλείων που δημιουργούν σπινθήρες σε υπαίθριους χώρους με βλάστηση
- Δεν ανάβουμε υπαίθριες ψησταριές σε δάση ή σε χώρους που υπάρχουν ξερά χόρτα και βλάστηση
