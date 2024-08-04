Ενεργές εστίες σε χαράδρα, μακριά από τον οικισμό, παρατηρούνται αυτή την ώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιάς κοντά στον οικισμό στην Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιπεριφερειαρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας, είχε δηλώσει "συγκατημένα αισιόδοξος" επισημαίνοντας ότι ο οικισμός δεν απειλείται.

Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν 2 μηνύματα από το 112 αρχικά για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνεχεία προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άγιο Στέφανο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 51 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οριοθετήθηκε η άλλη φωτιά στη Βοιωτία, στα Σκούρτα. Έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βαδίστρα Ιωαννίνων.

Επί τόπου έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Διάσπαρτες εστίες σε κορυφογραμμή αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά σε δασική έκταση στη Λυκουρια Καλαβρύτων Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

