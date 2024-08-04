Λογαριασμός
Ενεργές εστίες στις φωτιές σε Κορομηλιά Δομοκού, Τανάγρα και Καλάβρυτα - Μηνύματα από το 112 - Δείτε βίντεο

Κινητοποιήθηκαν επίγειες και εναέριες δυνάμεις

UPDATE: 18:08
Πυροσβεστική

Ενεργές εστίες σε χαράδρα, μακριά από τον οικισμό, παρατηρούνται αυτή την ώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιάς κοντά στον οικισμό στην Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιπεριφερειαρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας, είχε δηλώσει "συγκατημένα αισιόδοξος" επισημαίνοντας ότι ο οικισμός δεν απειλείται.

Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν 2 μηνύματα από το 112 αρχικά για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνεχεία προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άγιο Στέφανο.

Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 51 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Οριοθετήθηκε η άλλη φωτιά στη Βοιωτία, στα Σκούρτα. Έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

Παράλληλα, οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βαδίστρα Ιωαννίνων.

Επί τόπου έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. 

Διάσπαρτες εστίες σε κορυφογραμμή αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά σε δασική έκταση στη Λυκουρια Καλαβρύτων Αχαΐας.

Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. 

