Ενεργές εστίες σε χαράδρα, μακριά από τον οικισμό, παρατηρούνται αυτή την ώρα σύμφωνα με την πυροσβεστική φωτιάς κοντά στον οικισμό στην Κορομηλιά Δομοκού Φθιώτιδας.
Μιλώντας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ 100.3, ο αντιπεριφερειαρχης Φθιώτιδας Ηλίας Σανίδας, είχε δηλώσει "συγκατημένα αισιόδοξος" επισημαίνοντας ότι ο οικισμός δεν απειλείται.
Νωρίτερα οι κάτοικοι έλαβαν 2 μηνύματα από το 112 αρχικά για να παραμείνουν σε ετοιμότητα και στη συνεχεία προκειμένου να απομακρυνθούν προς Άγιο Στέφανο.
Για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν 51 πυροσβέστες 2 πεζοπόρα τμήματα, 15 οχήματα 7 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 4, 2024
🔥 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Κορομηλιά #Δομοκού
🆘 Εάν βρίσκεστε στην περιοχή απομακρυνθείτε προς #Άγιο_Στέφανο
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) August 4, 2024
🆘 Δασική πυρκαγιά 🔥 στην περιοχή #Κορομηλιά #Δομοκού
❗ Παραμείνετε σε ετοιμότητα
‼️ Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki @hellenicpolice
Διάσπαρτες εστίες αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Τανάγρας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 42 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα, 8 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο ενώ υπάρχει συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Οριοθετήθηκε η άλλη φωτιά στη Βοιωτία, στα Σκούρτα. Έσπευσαν 35 πυροσβέστες, με 2 ομάδες πεζοπόρων, 8 οχήματα, 4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
Παράλληλα, οριοθετήθηκε και η φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βαδίστρα Ιωαννίνων.
Επί τόπου έσπευσαν 29 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βαδίστρα Ιωαννίνων. Επιχειρούν 29 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρο της 5ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 10 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 4, 2024
Διάσπαρτες εστίες σε κορυφογραμμή αντιμετωπίζουν οι πυροσβέστες στη φωτιά σε δασική έκταση στη Λυκουρια Καλαβρύτων Αχαΐας.
Κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.
