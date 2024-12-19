Η Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ενέκρινε την τοποθέτηση από την Ελληνική Αστυνομία, καμερών στους δρόμους για την αποτροπή και καταστολή αξιόποινων πράξεων καθώς και τη διαχείριση της κυκλοφορίας για τις ανάγκες της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.

Αναλυτικότερα, η Αρχή έκρινε (4/2024 γνωμοδότηση) ότι η σχετική μελέτη που διαβίβασε η ΕΛ.ΑΣ. για την τοποθέτηση καμερών, «αντιμετωπίζει σε ικανοποιητικό βαθμό τους κινδύνους οι οποίοι δημιουργούνται για τα προστατευόμενα έννομα συμφέροντα των υποκειμένων των δεδομένων και παρέχει συμβουλές σε συγκεκριμένα ζητήματα».

Ακόμη, η Αρχή συστήνει:

α) ενίσχυση της διαφάνειας με χρήση πολυεπίπεδης παροχής πληροφόρησης και αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογιών απεικόνισης των επιτηρούμενων χώρων και παράλληλα ανάρτηση του πλήρους κειμένου της απόφασης εγκατάστασης των συστημάτων

β) παροχή επαρκών πόρων στον yπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΕΛ.ΑΣ.

γ) ορισμό ελάχιστων προδιαγραφών συσκευών λήψης εικόνας/ήχου και

δ) συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας ανωνυμοποίησης κατά τη χρήση δεδομένων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

