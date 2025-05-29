«Ο ιατρικός κόσμος της χώρας αισθάνεται ντροπή για τους επίορκους δράστες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για το κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις στον ΕΟΠΥΥ.
Παράλληλα, ο ΠΙΣ τονίζει πως λύση είναι η πρόληψη και ο προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης.
Αναλυτικά η ανακοίνωση:
«Ένα ακόμα κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης εξαρθρώθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη. Είναι το δεύτερο σε διάστημα 10 μηνών.
Ο ιατρικός κόσμος της χώρας αισθάνεται ντροπή για τους επίορκους δράστες οι οποίοι δεν έχουν θέση ανάμεσα μας. Οφείλουμε να επισημάνουμε για μία ακόμα φορά ότι η φιλοσοφία κάθε συστήματος που εφαρμόζεται στην ιατρική πρέπει να είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ.
Η λύση είναι ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έρχεται στο τηλέφωνο του ασθενούς τόσο κατά την επίσκεψή του στον ιατρό, όσο και κατά την εκτέλεση της συνταγής του στο φαρμακοποιό.
Επίσης, η δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, το γνωστό MY HEΑLTH επιβάλλει την άμεση κατάργηση κάθε έγχαρτης συνταγής ή παραπεμπτικού.
Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί από διετίας την εφαρμογή κωδικού ταυτοποίησης για την συνταγογράφηση και την εκτέλεση συνταγών».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.