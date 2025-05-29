«Ο ιατρικός κόσμος της χώρας αισθάνεται ντροπή για τους επίορκους δράστες», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος για το κύκλωμα με τις παράνομες συνταγογραφήσεις στον ΕΟΠΥΥ.

Παράλληλα, ο ΠΙΣ τονίζει πως λύση είναι η πρόληψη και ο προσωπικός κωδικός ταυτοποίησης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Ένα ακόμα κύκλωμα παράνομης συνταγογράφησης εξαρθρώθηκε και θα αντιμετωπίσει τη Δικαιοσύνη. Είναι το δεύτερο σε διάστημα 10 μηνών.

Ο ιατρικός κόσμος της χώρας αισθάνεται ντροπή για τους επίορκους δράστες οι οποίοι δεν έχουν θέση ανάμεσα μας. Οφείλουμε να επισημάνουμε για μία ακόμα φορά ότι η φιλοσοφία κάθε συστήματος που εφαρμόζεται στην ιατρική πρέπει να είναι η ΠΡΟΛΗΨΗ.

Η λύση είναι ο ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΑΥΤΟΠΟΙΗΣΗΣ που έρχεται στο τηλέφωνο του ασθενούς τόσο κατά την επίσκεψή του στον ιατρό, όσο και κατά την εκτέλεση της συνταγής του στο φαρμακοποιό.

Επίσης, η δημιουργία του ηλεκτρονικού ιατρικού φακέλου, το γνωστό MY HEΑLTH επιβάλλει την άμεση κατάργηση κάθε έγχαρτης συνταγής ή παραπεμπτικού.

Να υπενθυμίσουμε ότι ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος έχει εισηγηθεί από διετίας την εφαρμογή κωδικού ταυτοποίησης για την συνταγογράφηση και την εκτέλεση συνταγών».



Πηγή: skai.gr

