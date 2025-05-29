Μιλώντας το μεσημέρι της Πέμπτης στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ 100.3, ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης τοποθετήθηκε με ξεκάθαρο τρόπο απέναντι στις απόψεις που είχαν εκφραστεί το προηγούμενο διάστημα από τον προκάτοχό του, Βασίλη Οικονόμου, σχετικά με την ελεύθερη χρήση των λεωφορειολωρίδων από τα ταξί.

Όπως τόνισε, «ουδέποτε υπήρξε κάποια τέτοια συμφωνία» και υπογράμμισε ότι η όποια εξαίρεση για την κυκλοφορία των ταξί στις συγκεκριμένες λωρίδες θα μπορούσε να εξεταστεί μόνο υπό την προϋπόθεση ύπαρξης συγκοινωνιακής μελέτης, την οποία θα έπρεπε να διενεργήσει ο ΟΑΣΑ. Ωστόσο, όπως διευκρίνισε, «καμία τέτοια μελέτη δεν έχει εκπονηθεί μέχρι στιγμής».

Παράλληλα, ο κ. Κυρανάκης αποκάλυψε ότι η επιστημονική ομάδα των συγκοινωνιολόγων του ΟΑΣΑ εμφανίζεται αρνητική απέναντι στην ιδέα της ελεύθερης διέλευσης των ταξί από τις λεωφορειολωρίδες, κρίνοντας ότι κάτι τέτοιο θα επιβάρυνε τη ροή των μέσων μαζικής μεταφοράς και θα έπληττε την αξιοπιστία τους.

Η δήλωση αυτή συνιστά σαφές «άδειασμα» προς τον κ. Οικονόμου, ο οποίος είχε αφήσει να εννοηθεί πως υπήρχε πρόθεση από την προηγούμενη ηγεσία του υπουργείου να δρομολογηθεί αυτή η αλλαγή.

Αναλυτικά η συζήτησή του με τον δημοσιογράφο ήταν η εξής:

Δημοσιογράφος: Θα ήθελα να σχολιάσετε λίγο τα τεκταινόμενα στον χώρο των ΤΑΞΙ. Έχουμε για δεύτερη μέρα απεργία των ΤΑΞΙ και επιπλέον ακούω αιτιάσεις από τους συνδικαλιστές των ΤΑΞΙ προσωπικά εναντίον σας. Δηλαδή τι λένε. Λένε ότι δεν θέλετε να τους συναντήσετε, ότι έχετε κάτι μαζί τους και ότι δεν είστε και καλός στις συμφωνίες γιατί ο προκάτοχός σας είχε βρει ένα modus Vivendi με τους ταξιτζήδες και ήρθατε εσείς και το διαλύσατε.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Καταρχάς να πω ότι τους συνάντησα χθες. Συνάντησα και την πανελλήνια ομοσπονδία και μέλη του ΣΑΤΑ για να συζητήσουμε και το θέμα της απεργίας και άλλα θέματα τα οποία μπορούν να λυθούν. Και εγώ είμαι πάντα υπέρ του διαλόγου. Τώρα με συγκεκριμένα πρόσωπα που το μόνο που ξέρουν να απειλούν, να εκβιάζουν…

Δημοσιογράφος: Για τον κύριο Λυμπεροπουλο λέτε…

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: … να μπουκάρουν μέσα σε γραφεία και να θεωρούν ότι όλοι οι εργαζόμενοι του Υπουργείου Μεταφορών είναι υπάλληλοι τους και αυτό να το φωνάζουν κιόλας με περηφάνια, δεν έχω κάτι να πω. Ο λόγος που απεργούν καταρχάς τα μέλη του ΣΑΤΑ είναι διότι ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας προβλέπει ότι προτεραιότητα θα δοθεί στα λεωφορεία, στις λεοφωρειολωρίδες. Για πάρα πολύ καιρό όλο αυτό το ζήτημα ήταν θολό. Δηλαδή μπαίνω στη λωρίδα; Δεν μπαίνω; Τι ώρα μπαίνω; Τι ώρα βγαίνω; Και δεν υπήρχε και μέτρο επιβολής.

Τώρα, λοιπόν, επειδή από Σεπτέμβρη μπαίνουν οι κάμερες ψηφιακής και θα μπουν και στο εμπρόσθιο μέρος του κάθε λεωφορείου, άρα όταν ένα λεωφορείο είναι στη λωρίδα του και παρεμποδίζεται το αυτοκίνητο, το οποίο έχει μπροστά, θα παίρνει μια κλήση αυτόματα ψηφιακά. Αυτή είναι η μεγάλη αλλαγή, η οποία έρχεται από του χρόνου. Έχει έρθει η ώρα να ξανασυζητήσουμε και το ξεκαθάρισμα. Εμείς, λοιπόν, θέλουμε να δώσουμε προτεραιότητα στον απλό άνθρωπο, ο οποίος πολλές φορές από ανάγκη και όχι από επιλογή είναι σε ένα λεωφορείο για να πάει στη δουλειά του ή να πάει στον προορισμό του και βλέπει σήμερα μια υπηρεσία η οποία δεν ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο αξίζουμε. Υπάρχει ένας πεπαλαιωμένος στόλος, όμως έχουν γίνει σημαντικές επενδύσεις για να εκσυγχρονιστεί και μέχρι τέλος του έτους θα έχουμε περίπου χίλια καινούρια λεωφορεία στην Αττική εκ των οποίων τα περισσότερα θα είναι ηλεκτρικά, καθαρά και θέλουμε και ταχύτερα δρομολόγια και πιο αξιόπιστα.

Αυτό πώς μπορεί να γίνει όταν φύγουν και τα Ι.Χ. και τα ταξί από τη λεωφορειόλωρίδα. Επειδή, όμως, δεν είμαστε εμμονικοι λέμε, συγκοινωνιακό έσοδο δεν θέλουμε να στερήσουμε από τους οδηγούς άρα λοιπόν επιβίβαση θα επιτρέπεται και αποβίβαση σε συγκεκριμένο σημείο εφόσον είσαι στο πίσω μέρος ενός λεωφορείου και δεν παρεμποδίζεται η κυκλοφορία επίσης θα επιτρέπεται. Κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται σε άλλες πόλεις της Ευρώπης. Και θα δώσουμε και μία εξαίρεση στα μηδενικών ρίπων και στα ειδικού τύπου ΑΜΕΑ. Αυτά τα οποία έχουν πτυσσόμενη ράμπα για να μπορούν ΑΜΕΑ με κινητικές αναπηρίες με το αμαξιδιο τους να μπαίνουν σε αυτό το όχημα και επιτέλους να έχουν αυτοί προτεραιότητα έναντι των άλλων.

Δημοσιογράφος: Το ηλεκτρικό ταξί θα μπορεί να μπαίνει;

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Των μηδενικών ρύπων, ναι. το οποίο θα αποκτήσει και ξεχωριστό χρώμα πινακίδας για να μπορεί να διακρίνεται εύκολα. Η Αθήνα έχει την μεγαλύτερη αναλογία ταξί ανά κατοίκους από ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Εμείς λοιπόν θέλουμε αυτός ο νέος στόλος τον οποίο έχει επενδύσει με προσωπική παρέμβαση του πρωθυπουργού η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, ο νέος στόλος ηλεκτρικών λεωφορείων και σύγχρονων λεωφορείων να φύγουν αυτές οι άσχημες εικόνες που και ο ΣΚΑΙ ας πούμε έχει αναδείξει πολλές φορές. Να πηγαίνουν πιο γρήγορα, να είναι πιο αξιόπιστα τα δρομολόγια, να είναι πιο πυκνός ο στόλος, προσλαμβάνουμε και οδηγούς, επενδύουμε πολύ σε αυτή την υπηρεσία για να μπορέσουμε να δώσουμε μια εναλλακτική στον πολίτη ο οποίος δεν θέλει να είναι κολλημένος στην κίνηση.

Άρα λοιπόν έχουμε μια πολιτική επιλογή, να δώσουμε προτεραιότητα στους απλούς ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν το λεωφορείο. Τώρα υπάρχουν άλλα ζητήματα που μπορούμε να δούμε μαζί με τους οδηγούς ταξι; Φυσικά και μπορούμε, τα είδαμε και χθες, κάλεσα και σήμερα μια αντιπροσωπεία να έρθει, δεν ηθελε…

Δημοσιογράφος: Θέλουν αύξηση του κομίστρου, θέλουν διάφορες φοροαπαλλαγές.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Όχι, δεν είναι… είναι και απλά, πιο λογικά πράγματα που έχουν να κάνουν με την πειρατεία, υπάρχουν πολλοί πειρατές.

Οπότε μαζί με το ψηφιακής θα βάλουμε στο wallet την άδεια και ό,τι πρέπει να βάλουμε για να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Υπάρχουν θέματα με την κληρονομικότητα. Μια σειρά από ρυθμιστικά που μπορούμε να λύσουμε. Διάλογο θα κάνουμε. Αλλά στο κομμάτι προτεραιότητα θέλουμε να δώσουμε σεβασμό στον άνθρωπο που υπομονετικά τόσα χρόνια περιμένει και αισθάνεται ότι κανείς δεν τον βλέπει. Κανείς δεν του δίνει σημασία. Σε αυτόν τον άνθρωπο απευθυνόμαστε.

Για τον Βασίλη Οικονόμου

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Θέλω να απαντήσω και στον Βασίλη τον Οικονόμου, ο οποίος αυτές τις μέρες έχει βγει σε διάφορα ραδιόφωνα και έχει πει ότι υπήρχε συμφωνία. Η συμφωνία που μου παραδόθηκε εμένα από τον ίδιο τον Βασίλη τον Οικονόμου, έλεγε ότι κατόπιν συγκοινωνιακής μελέτης του ΟΑΣΑ ο υπουργός θα έχει τη δυνατότητα να δώσει εξαίρεση και στα εμφορτα ταξί. Ρωτήστε λοιπόν στον ΟΑΣΑ υπάρχει τέτοια συγκοινωνιακή μελέτη; Όχι είναι η απάντηση. Μιλήστε με τους συγκοινωνιολόγους του ΟΑΣΑ. Είναι κάποιος υπέρ αυτού του μέτρου; Όχι είναι η απάντηση.

Άρα λοιπόν σε ανθρώπους όπως ο Λυμπερόπουλος ο οποίος υποσχόταν και παλιά ότι κάθε ταξί που ελέγχει ο ίδιος θα είναι εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ ή εκλογικό κέντρο πολιτικών προσώπων με τους οποίους επιλέγει ο ίδιος να ας πούμε να συνδιαλέγεται είναι μια λογική πολύ μακριά από μένα. Εγώ δεν λαμβάνω αυτή την απόφαση. Εγώ λέω ότι αυτή είναι η λογική του Λυμπερόπουλου. «Όποιος με βοηθάει στα συνδικαλιστικά μου, υπόσχομαι ότι θα κάνω το ταξί εκλογικό του κέντρο» Και εμένα μου το έχουν προτείνει. Δεν παίρνω αποφάσεις με τέτοιου είδους πολιτικά κριτήρια. Δεν είναι αυτός ο τρόπος με τον οποίο θέλω να ασκώ σαν νέος άνθρωπος πολιτική. Μπορεί να μην βλέπουν τηλεόραση, να μην ακούν ραδιόφωνο, μπορεί, μπορεί, δεν με αφορά, είναι θέμα αξιακό δεν είναι ψηφοθηρικό.

Σε όλες τις πόλεις του πλανήτη, σε όλες τις πρωτεύσασες του πλανήτη που ψάχνουν λύσεις για το κυκλοφοριακό όλοι δίνουν καλύτερες εναλλακτικές στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Έχουμε μείνει πίσω σε αυτό το τομέα στη χώρα και έχει έρθει η ώρα να το βάλουμε μπροστά. Πάμε λοιπόν.

Νέος κώδικας

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Στον νέο κώδικα εισάγεται η έννοια της υποτροπής. Δηλαδή έχουμε μεν κάποια πιο αυστηροποιημένα πρόστιμα στην πρώτη παράβαση ας πούμε, μιας και με ερωτήσατε για τη χρήση τηλεφώνου που είναι η τρίτη αιτία πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος για το 2024 στην Ελλάδα. Η ταχύτητα είναι νούμερο ένα φυσικά.

Χωρίς πρόκληση ατυχήματος επιβολή προστίμου 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες, αλλά στην πρώτη υποτροπή, δηλαδή τη δεύτερη φορά που θα κάνεις την ίδια παράβαση θα έχεις πρόστιμο 1000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 180 ημέρες. Και την τρίτη φορά θα έχεις 2000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος.

Η λογική του νέου κώδικα για μια σειρά παραβάσεων είναι ότι αυστηροποιώ τις ποινές αλλά στη δεύτερη και στη τρίτη εντός πενταετίας η έννοια της υποτροπής σου λέει απλά μην το κάνεις.

Η πινακίδα θα αφαιρείται όπως στη μόνη εξαίρεση που έχουμε φέρει για το παρκάρισμα σε θέση ΑΜΕΑ, και εκεί παίρνουμε και πινακίδες αυτοκινήτων.

Έχουμε αυτή τη στιγμή ένα από τα υψηλότερα ποσοστά θανατηφόρων ατυχημάτων στην Ευρώπη, έχουμε 665 θανατηφόρα το 2024, πολύ μακριά από τον στόχο για το 2030 που ήθελε 10% μείωση κάθε χρόνο, ίσα ίσα είχαμε αύξηση από το 2024 σχέση με το 2023 και έχουμε περίπου άλλους τόσους οι οποίοι έχουν βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, βαρύς τραυματισμούς, πολλές μέρες σε νοσοκομείο, δυστυχήματα που τους αλλάζουν τη ζωή σε κάθε περίπτωση.

Δεν μπορούμε να μείνουμε άπραγοι ένα από τα μέσα είναι ο κώδικας οδικής δεν είναι το μόνο, όμως ο κώδικας οδικής. Όμως ο κώδικας οδικής συνδυάζεται πρώτον με το σύστημα καμερών πάνω από 1000 κάμερες που θα μπουν στην Αττική και πολλές ακόμη στη Θεσσαλονίκη και μαζί με το ψηφιακής φτιάχνουμε το σύστημα αυτόματης απόδοσης, δηλαδή μία σειρά παραβάσεις όπως ο ερυθρός σηματοδότης όπως το ΣΤΟΠ όπως η υπερβολική ταχύτητα μία σειρά παραβάσεις ο οποίες θα βγει αστυνομικός από τον δρόμο και θα έχουμε ένα σύστημα με κάμερες που θα αποδίδουν τις κλήσεις, πιστεύουμε θα αποδώσει πολύ περισσότερο, γιατί σήμερα μία κάμερα η οποία θα σε εντοπίσει ας πούμε στην Αττική οδό θα σου έρθει μετά από 2-3 χρόνια, θα κάνεις την ένσταση, μπορεί να περάσουν 10 χρόνια και να μην γίνει τίποτα. Αυτό δεν είναι μέτρο επιβολής.

Τώρα θα επεξεργάζεται αυτόματα τις φωτογραφίες ή τα αποσπάσματα βίντεο από τις κάμερες ο αστυνομικός τροχαίας στο κέντρο ελέγχου που θα βλέπει τις κάμερες, θα βεβαιώνει ο ίδιος και θα σου έρχεται μέσω Gov.gr η κλήση και θα μπορείς να πληρώνεις και ηλεκτρονικά και μάλιστα αυτό θα συνδυαστεί με το νέο point system το οποίο το γνωστό σύστημα ελέγχου συμπεριφοράς οδηγών ή όχι τόσο γνωστό SESO, έτσι λέγεται το οποίο μπορείς μέσω Wallet να το δεις στο κινητό σου. θα σου λέει λοιπόν έχεις κάνει αυτή την παράβαση; σε προειδοποιώ ότι στην επόμενη παράβαση η ποινή είναι αυτή για να είναι λίγο πιο διαδραστικός ο τρόπος για να μην το κάνεις, μην υπάρχει δηλαδή αυτή η θολούρα ισχύει ή δεν ισχύει; μήπως υπήρχε παλιά και τώρα καταργήθηκε;

σίγουρα αυτά τα αντιδημοφιλή μέτρα με τα μεγάλα πρόστιμα, αντιδημοφιλή μέτρα διότι δεν θα μας πει κανείς ευχαριστώ που μου επιβάλλεις πρόστιμο θεωρώ ότι θα συμβάλλουν στη μείωση θα σώσουνε κάποιες ζωές.

Δημοσιογράφος:…Καταλαβαίνω ότι σε ορισμένα δρομάκια έτσι και αλλιώς δεν μπορείς να πας πάνω από 30, αλλά δεν έχει ένα στοιχείο υπερβολής αυτό το όριο; δηλαδή, στην Κηφισιά είναι 50 φαντάζομαι το όριο, αλλά και το 50 είναι πολύ χαμηλό.

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Και εγώ πριν έρθω στο Υπουργείο Μεταφορών ακούγοντας αυτό το τριαντάρι έτσι με είχε προβληματίσει γιατί ακούγεται πάρα πολύ χαμηλό και όντως όποιος προσπαθήσει να πάει σε μία λεωφόρο με 30 χιλιόμετρα είναι περίπου αδύνατον. Να ξεκαθαρίσουμε λοιπόν τι ισχύει. Τα 30 χιλιόμετρα που ούτως ή άλλως και όσοι κυκλοφορούν στην Αττική θα το δουν σε διάφορες πινακίδες που έχει τοποθετήσει η περιφέρεια ισχύουν για το δρομάκι μπροστά στο σπίτι μας. Μόνο για αυτά. Για αυτά και για τους δρόμους που είναι διπλής κατεύθυνσης με μία λωρίδα στην κάθε κατεύθυνση χωρίς διαχωριστική γραμμή. Δηλαδή υπάρχει ο κίνδυνος ένα αυτοκίνητο να συγκρουστεί με το απέναντι και δεν υπάρχει νησίδα ανάμεσα. Αν έχουμε όπως στη Θησέως για παράδειγμα εδώ στην Καλλιθέα έχουμε νησίδα εκεί το ώρα είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα. Το ίδιο και σε δρόμους που έχουν διαγραμμίσεις και όσους έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα.

Πολλά από αυτά που προβλέπει ο νέος κώδικας για όλη την Ελλάδα, στην Αττική εδώ ισχύουν ήδη.

Στους αυτοκινητοδρόμους αυξάνουμε λίγο το όριο και θα πάει στα 140 χιλιόμετρα. Στους αυτοκινητοδρόμους έχουνε μειωθεί πάρα πολύ δραστικά τα θανατηφόρα ατυχήματα.

Τα όρια αυτά λοιπόν προέκυψαν από διαβούλευση με συγκοινωνιολόγους και ειδικούς από το Πολυτεχνείο και διάφορους άλλους και εγώ τα βρήκα στο σχέδιο του νέου κώδικα οδικής κυκλοφορίας και μάλιστα ήταν πολύμηνη αυτή η διαβούλευση.

Το βράδυ η αναλογία μεταξύ των τροχαίων ατυχημάτων και των θανάτων αλλάζει δραστικά. Βράδυ Σαββατοκύριακου λοιπόν εδώ ώρες 12, 1, 4, 5, 6, 7 εκεί λοιπόν η αναλογία θανάτων σε σχέση με τα δυστυχήματα κοκκινίζει. Είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα και μάλιστα μετά από τις συζητήσεις που είχα και με το ΕΚΑΒ και με ανθρώπους που δουλεύουν στα επείγοντα των νοσοκομείων η κατάσταση είναι τραγική. Το κόστος είναι πάρα πολύ μεγάλο.

Για τα 200χλμ

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Για πρώτη φορά εισάγεται μία ειδικού τύπου ποινή για αυτούς που κάνουν κόντρες όπως στην παραλιακή και αυτούς που πηγαίνουν με πάνω από 200 χιλιόμετρα για τους οποίους από την πρώτη φορά θα υπάρχει πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για ένα έτος από την πρώτη φορά, τη δεύτερη φορά θα είναι 4.000 και 2 έτη την τρίτη φορά θα είναι 8.000 και 4 έτη, και ταυτόχρονα υπάρχει βέβαια και το 290Α του ποινικού κώδικα για αυτή την περίπτωση που προβλέπει κάθειρξη έως και 10 έτη αν έχει αποτέλεσμα βαριά σωματική βλάβη ή προκαλεί σε βλάβη σε κοινωφελές εγκαταστάσεις.

Και σήμερα η τροχαία όταν βλέπει όριο 50 και εσύ πας με 51 δεν σε γράφει.

Όλα αυτά είναι προς συζήτηση και στη βουλή για τον ΚΟΚ αλλά θέλω να πω ότι ο κώδικας εισάγει την κατεύθυνση. Και η κατεύθυνση είναι σωστή. Δεν θα έχουμε παραλογισμούς.

Η ποινή στην παράβαση ορίου ταχύτητας είναι πολύ πιο χαμηλή όταν υπερβαίνεις κατά 10 χιλιόμετρα, μεσαία όταν υπερβαίνεις από 10 έως 30 χιλιόμετρα. Από 30 έως 50 και 50 και πάνω, υπάρχει μια διαβάθμιση.

Θα σταματήσουμε να παίρνουμε πινακίδες πλην του παρκαρίσματος για ΑΜΕΑ και πλην της περίπτωσης που το αλκοτέστ σου βγει θετικό πάνω από ένα όριο που σου παίρνουν το αυτοκίνητο. Το παίρνει γερανός. Ολόκληρο.

Ο σκοπός είναι να φτιάξουμε κουλτούρα...

Υπάρχουν οι λεγόμενες κρουστικές λωρίδες. Τις συναντούμε κάποιες φορές πριν από διόδια στην Εθνική Οδό, που ουσιαστικά το αυτοκίνητο διαβαίνοντας αυτές τις λωρίδες κάπως τραντάζεται. Τέτοιες παρεμβάσεις παροτρύνουμε την αυτοδιοίκηση να τις κάνει σε δρόμους όπως η παραλιακή και όπως δρόμοι ή σημεία δρόμων που αναπτύσσεται πολύ μεγάλη ταχύτητα ώστε να σου θυμίζει ότι έρχεται μια στροφή, πρόσεχε, δηλαδή μέτρα τα οποία συνεργατικά με τον οδηγό μπορούν να αναπτύξουν μια καλύτερη οδική συμπεριφορά.

Το κράνος, επίσης, είναι τεράστια υπόθεση. Για πρώτη φορά εισάγεται ισάξια ποινή και για τον συνεπιβάτη που δεν θα φοράει κράνος. Έχουμε από τους 650 που σας είπα νεκρούς, σχεδόν οι μισοί είναι σε δίτροχα δυστυχώς. Εκεί είναι που πραγματικά ξεφεύγουμε από τους ευρωπαϊκούς μέσους όρους. Και το 2023 το 80,3 των οδηγών δήλωσε ότι χρησιμοποιεί κράνος στην Ελλάδα δηλαδή το 20 δήλωσε σε μέτρηση ότι δεν χρησιμοποιεί ποτέ. Αυτά σε σχέση με την Ευρώπη προφανώς είναι πολύ πίσω. Το πρόστιμο θα είναι 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 30 ημέρες την πρώτη φορά. Στην υποτροπή 1000 ευρώ και 180 ημέρες και στην τρίτη φορά πλέον 2000 ευρώ και ένα έτος.

Ένα ακόμη θέμα το οποίο με έχει απασχολήσει και λόγω του σιδηροδρόμου είναι οι ισόπεδες διαβάσεις. Εκεί λοιπόν είδαμε και στο δικό σας κανάλι πλάνα ανθρώπων που την ώρα που κατεβαίνει η μπάρα και βαράνε τα φανάρια ότι θα περάσει το τρένο τρέχουν να περάσουν. Δηλαδή είναι πραγματικά αδιανόητο. Εκεί έχουμε εφαρμογή του 291α του ποινικού κώδικα πλέον άρα έχουμε σύλληψη και φυλάκιση για τέτοιου είδους ποινές και προφανώς τα πρόστιμα θα είναι πολύ πιο ακριβά. Από την πρώτη φορά θα έχουμε 1200 ευρώ πρόστιμο και 60 ημέρες αφαίρεση άδειας. Από την πρώτη φορά.

Όριο ηλικίας οδηγού

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Πήρα τα στοιχεία από τις ασφαλιστικές και είδα και τα στοιχεία για τα θανατηφόρα από την Ελστάτ. Η αλήθεια είναι ότι η μεγάλη καμπύλη, η υψηλή καμπύλη δυσαναλογίας ηλικίας με ατυχήματα είναι στους νέους ανθρώπους. Δυστυχώς αρχίζει και κανονικοποιείται η καμπύλη γύρω στο 5% που είναι για όλες τις υπόλοιπες ηλικίες στα 30. Δηλαδή μέχρι και τα 29 βλέπεις μια πολύ κακή οδηγική συμπεριφορά. Πρέπει νωρίτερα σε ηλικίες που επηρεάζουν και το δημογραφικό μας και σε κάθε περίπτωση όλοι αυτοί οι σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί είναι από γονείς που έχουν χάσει τα παιδιά στον δρόμο. Εκεί είναι το βασικό πρόβλημα και εκεί πρέπει να επιδοθούμε.

Βλέπεις λοιπόν στα στατιστικά αυτά ότι το 5-5,5% που κανονικοποιείται σχεδόν για όλες τις ηλικίες αρχίζει και γίνεται 6-6,5% μετά τα 70. Δεν γίνεται όμως παραπάνω. Δεν γίνεται 10-12-13.

Στα θανατηφόρα ένα συγκλονιστικό στοιχείο είναι ότι οι περισσότεροι πεζοί που είναι θύματα τροχαίων ατυχημάτων είναι ηλικιωμένοι και ένα επίσης για τις γυναίκες που μας ακούνε που υπάρχουν πολλά στερεότυπα για την οδηγήση και λοιπά και θέλω να το πω γιατί αυτό το ανατρέπει που θα πω, είναι ότι από το σύνολο θανατηφόρων δυστυχημάτων μόλις το 18% εμπλέκει γυναίκες όλοι οι υπόλοιποι είναι άντρες, εκ του οποίου 18% μόλις το 6% δηλαδή το 1 τρίτο είναι γυναίκες οδηγοί.

Είμαι υπέρ του να ανοίξει ο διάλογος για ένα όριο ηλικίας

Πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι από τα 80 και μετά κάθε δύο χρόνια πρέπει υποχρεωτικά να περνάς εξετάσεις και πριν τα 80 κάθε πέντε χρόνια και το πρόβλημα εντοπίζεται στις πάρα πολύ λίγες απορρίψεις είναι εντυπωσιακά λίγες οι απορρίψεις από γιατρούς, άρα είναι ένα θέμα το οποίο δεν λέω είναι ευθύνη άλλου είναι ευθύνη όλων μας. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε εκεί, οι γιατροί με ένα σύστημα μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης και μέσω των στοιχείων που πλέον βλέπεις ψηφιακά, να συμβάλλουν τελικά στο να αποφύγουμε να έχουμε θανατηφόρα.

Δημοσιογράφος: Γιατί δεν ανοίγεται ένα διάλογο τώρα στη Βουλή με τα αλλα κόμματα να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα να ακούσουμε τις απόψεις

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Θα τον ανοίξουμε το διάλογο.

Ποδήλατα

Ποδήλατα και διάφορα άλλα μικροοχήματα σε δρόμους τύπου λεωφόροι απαγορεύεται να κυκλοφορούν και υπάρχει και πολύ χαμηλό όριο ταχύτητας το οποίο επιβάλλεται.

Δημοσιογράφος: Είναι θεσπισμένη η απαγόρευση ότι σε δρόμους άνω των 50 χιλιόμετρων απαγορεύεται να μπαίνει ποδήλατο και πατίνι

Κωνσταντίνος Κυρανάκης: Ναι και έως 50 χιλιόμετρων, ναι είναι τώρα.

Θα επιτρέπετε πλέον με το νέο κοκ και επιβολή προστίμου αν διαπιστώνετε ότι βιντεοσκοπήθηκε η οδήγηση από τον οδηγό, ανεξαρτήτως του πόσο γρήγορα πας, για όλους ανεξαιρέτως.

Άρα λοιπόν από τη διαπίστωση ανάρτησης ενός βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα έχει δικαίωμα η τροχαία να επιβάλλει πρόστιμο.

Να πω ότι μια κάποια δικαίωση για τις προτάσεις που κατέθεσα για την λεωφορείολωρίδα μιας και 74% των πολιτών συμφωνούν με αυτό το μέτρο την αισθάνομαι. Να το πω και αυτό όπως και το μέτρο για τα ταξί το βράδυ του Σαββατοκύριακου επίσης έχει 73% αποδοχή και στους 15-34 ηλικίες δηλαδή νέους 90% αποδοχή.





