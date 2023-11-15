Κορωπί: Συνελήφθη 15χρονος για βιαιοπραγίες σε βάρος ανηλίκων

Συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου, το απόγευμα της Τρίτης στο Κορωπί, 15χρονος που εξύβρισε 14χρονο κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Στο πλαίσιο της προανακριτικής διαδικασίας που χειρίζεται η υποδιεύθυνση Προστασίας Ανηλίκων, ο 15χρονος κατηγορείται ότι από κοινού με ένα 16χρονο, τα τελευταία τρία χρόνια προέβαιναν σε συστηματικό εκφοβισμό του 14χρονου μέσω εξυβρίσεων, απειλών και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος, εκτός των χρονικών ορίων ισχύος της αυτόφωρης διαδικασίας.

Όπως επισημαίνεται από την αστυνομία, o 15χρονος, το πρωί της ημέρας που συνελήφθη, είχε προσεγγίσει από κοινού με συνομήλικο του, άλλον ανήλικο παθόντα που περίμενε σε στάση λεωφορείου και υπό την απειλή μαχαιριού τον οδήγησαν σε παρακείμενο σημείο και βιαιοπράγησαν εναντίον του, με σκοπό να τον εξαναγκάσουν να κάνει χρήση κάνναβης.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Ανηλίκων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.