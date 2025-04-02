Κλειστές είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις και τα περάσματα ρεμάτων λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κλείσει τα περάσματα στα ακόλουθα σημεία:
- Κονταριώτισσα: ρέμα στη θέση «Αγία Βαρβάρα» - Διέλευση προς Κατερίνη από την περιοχή του Κοιμητηρίου Αγίου Σπυρίδωνα
- Λεπτοκαρυά: θέση «Βάλτος»
- Λεπτοκαρυά: ρέμα Καντίρ
- Λιτόχωρο: ρέμα Χασκάρα
- Πλαταμώνας: ρέματα Δρεμπίνα & Καλάμι
- Σκοτίνα: ρέμα Ζηλιάνα
Προσωπικό και μηχανήματα έργου του Δήμου Δίου-Ολύμπου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.
Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.
