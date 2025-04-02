Λογαριασμός
Πιερία: Κλειστές ιρλανδικές διαβάσεις και περάσματα ρεμάτων στον Δήμο Δίου Ολύμπου λόγω της βροχόπτωσης

Προσωπικό και μηχανήματα έργου του Δήμου Δίου-Ολύμπου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών

Κατερίνη

Κλειστές είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις και τα περάσματα ρεμάτων λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κλείσει τα περάσματα στα ακόλουθα σημεία:

  • Κονταριώτισσα: ρέμα στη θέση «Αγία Βαρβάρα» - Διέλευση προς Κατερίνη από την περιοχή του Κοιμητηρίου Αγίου Σπυρίδωνα
  • Λεπτοκαρυά: θέση «Βάλτος»
  • Λεπτοκαρυά: ρέμα Καντίρ
  • Λιτόχωρο: ρέμα Χασκάρα
  • Πλαταμώνας: ρέματα Δρεμπίνα & Καλάμι
  • Σκοτίνα: ρέμα Ζηλιάνα

Προσωπικό και μηχανήματα έργου του Δήμου Δίου-Ολύμπου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

