Κλειστές είναι οι ιρλανδικές διαβάσεις και τα περάσματα ρεμάτων λόγω της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει τον Δήμο Δίου-Ολύμπου, στην Πιερία.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανάρτηση του Δήμου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν κλείσει τα περάσματα στα ακόλουθα σημεία:

Κονταριώτισσα: ρέμα στη θέση «Αγία Βαρβάρα» - Διέλευση προς Κατερίνη από την περιοχή του Κοιμητηρίου Αγίου Σπυρίδωνα

Λεπτοκαρυά: θέση «Βάλτος»

Λεπτοκαρυά: ρέμα Καντίρ

Λιτόχωρο: ρέμα Χασκάρα

Πλαταμώνας: ρέματα Δρεμπίνα & Καλάμι

Σκοτίνα: ρέμα Ζηλιάνα

Προσωπικό και μηχανήματα έργου του Δήμου Δίου-Ολύμπου βρίσκονται σε κατάσταση επιφυλακής για την αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών.

Ο Δήμος καλεί τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

