Meteo/ ΕΑΑ: Δορυφορική εικόνα κατέγραψε τις πλημμύρες στην Πάρο

Σημαντικές ζημιές και καταστροφές σημειώθηκαν στα νησιά των Κυκλάδων όπως η Μύκονος και η Πάρος την τελευταία μέρα του Μαρτίου 2025 λόγω των πλημμυρών που προκάλεσαν οι μεγάλες ποσότητες βροχής που έπεσαν σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, όπως αναφέρει το meteo.gr/ Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών.

Σε δορυφορική εικόνα που προέρχεται από τον Αμερικανικό δορυφόρο Landsat-8 και επεξεργάστηκε η μονάδα METEO του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών παρατηρείται το σημείο στη θάλασσα που κατέληξαν όλες οι φερτές ύλες και η λάσπη στη Νάουσα της Πάρου, όπου καταγράφηκαν και οι μεγαλύτερες καταστροφές.

Σημειώνεται ότι χθες έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν σε αρκετά νησιά των Κυκλάδων. Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης χθες έως τις 20:20 καταγράφηκε στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που βρίσκεται στη Μύκονο και ανήλθε σε 71.6 χιλιοστά ενώ στην Πάρο ανήλθε σε 36.6.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

