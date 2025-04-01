Πώς έγινε το οπαδικό επεισόδιο στον Εύοσμο

Ανακοίνωση για το χθεσινό οπαδικό επεισόδιο στον Εύοσμο, στη Θεσσαλονίκη για το οποίο συνελήφθησαν τρία άτομα, εξέδωσε η ΕΛ.ΑΣ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, συνελήφθησαν τρία άτομα, μετά από επεισόδιο μεταξύ οπαδών αντίπαλων ομάδων, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Το βράδυ της Δευτέρας, συνεχίζει η ανακοίνωση, σε περιοχή της Θεσσαλονίκης, έλαβε χώρα συμπλοκή μεταξύ οπαδών, με εκατέρωθεν ρίψεις αντικειμένων, μεταξύ των οποίων και αναμμένου πυρσού στο εσωτερικό οχήματος ενός από τους οπαδούς.

Από την προανάκριση του Τμήματος Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, με την αξιολόγηση και αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού και πληροφοριακών στοιχείων, σε συνδυασμό με την άμεση κινητοποίηση αστυνομικών του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν τα τρία άτομα, που επέβαιναν στο όχημα με το οποίο διέφυγαν από το σημείο της συμπλοκής.

Μάλιστα, κατά τη στιγμή του εντοπισμού τους, οι συλληφθέντες προσπάθησαν να διαφύγουν, με τον οδηγό του οχήματος να κάνει επικίνδυνους ελιγμούς και να παραβιάζει ερυθρό σηματοδότη, γεγονός για το οποίο του επιβλήθηκε το αντίστοιχο διοικητικό πρόστιμο.

Παράλληλα ταυτοποιήθηκε και αναζητείται το άτομο της αντίπαλης ομάδας, στο όχημα του οποίου πραγματοποιήθηκε η ρίψη του πυρσού.

Στο σημείο του επεισοδίου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο πυρσοί, κομμάτι πλάκας πεζοδρομίου και χάρτινη σακούλα, ενώ από την κατοχή των συλληφθέντων καθώς και από το όχημα κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα και πέντε σπρέι χρώματος.

Οι 3 συλληφθέντες παραπέμφθηκαν να δικαστούν στο αυτόφωρο από το οποίο πήραν αναβολή για την επόμενη εβδομάδα ενώ η κράτηση τους ήρθη υπό τον όρο να μην παρακολουθούν αγώνες ποδοσφαίρου και μπάσκετ της ομάδας τους.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.