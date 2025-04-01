Προειδοποίηση της ΕΛΑΣ για τηλεφωνικές απάτες με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing»

Η ΕΛΑΣ εφιστά την προσοχή των πολιτών καθώς είναι σε εξέλιξη απάτη με τη μέθοδο «Caller ID Spoofing». Ειδικότερα, το τελευταίο διάστημα επιτήδειοι, που προσποιούνται ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ή συνεργατών της υπηρεσίας, προσπαθούν να εξαπατήσουν ανυποψίαστους πολίτες ή να υποκλέψουν προσωπικά δεδομένα.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, σύμφωνα με καταγγελίες που έχουν γίνει στην ΕΛΑΣ, οι δράστες φαίνεται να πραγματοποιούν κλήσεις από τον τηλεφωνικό αριθμό 2144027860, ο οποίος ανήκει στο τηλεφωνικό κέντρο της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, αλλά δεν έχει τη δυνατότητα εξερχομένων κλήσεων.

Για να το πετύχουν αυτό, χρησιμοποιούν τη μέθοδο «Caller ID Spoofing», με την οποία, μέσω της χρήσης κυρίως υπηρεσιών Voice over IP (VoIP), παραποιούν τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην αναγνώριση κλήσης του παραλήπτη, προκειμένου να πείσουν ότι οι κλήσεις προέρχονται από αξιόπιστους οργανισμούς ή εταιρείες, αποκρύπτοντας ταυτόχρονα την πραγματική τους ταυτότητα.

Στην προκειμένη περίπτωση, επικαλούνται ότι τηλεφωνούν εκ μέρους της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος ή ως συνεργάτες, και προσπαθούν να εξαπατήσουν τους πολίτες, με πρόσχημα ότι υπάρχουν λογαριασμοί στο όνομά τους με κρυπτονομίσματα και ότι θα βοηθήσουν στην ανάκτησή τους.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΑΣ καλεί τους πολίτες:

• Να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τηλεφωνικές κλήσεις που φαίνεται να προέρχονται από δημόσιους Οργανισμούς ή εταιρείες (π.χ Αστυνομία, Interpol, τράπεζες κ.α.) και ο συνομιλητής ζητά ευαίσθητα προσωπικά ή τραπεζικά δεδομένα.

• Αν δεχθούν μία παρόμοια κλήση ή κατά τη διάρκεια μίας κλήσης υποψιασθούν ότι προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, να τερματίσουν αμέσως την κλήση και να επιβεβαιώσουν την αυθεντικότητά της, μέσω του επίσημου κατά περίπτωση φορέα.

• Να ενημερώνουν άμεσα την Αστυνομία, ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας απάτης σε βάρος τους.

Υπενθυμίζεται ότι οι πολίτες μπορούν να επικοινωνούν, ανώνυμα ή επώνυμα, με τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος, προκειμένου να παρέχουν πληροφορίες ή να καταγγέλλουν παράνομες ή επίμεμπτες πράξεις ή δραστηριότητες που τελούνται μέσω διαδικτύου, στα ακόλουθα στοιχεία επικοινωνίας:

• Τηλεφωνικά: 11188

• Στέλνοντας e-mail στο: ccu@cybercrimeunit.gov.gr

• Μέσω twitter: @CyberAlertGR

• Μέσω του gov.gr στην ενότητα Πολίτης και Καθημερινότητα/ Καταγγελίες / Καταγγελίες για εγκλήματα κυβερνοχώρου

• Μέσω της εφαρμογής (application) για έξυπνα τηλέφωνα (smart phones): CYBERΚΙD

