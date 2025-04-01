Βροχές και σποραδικές καταιγίδες εκδηλώθηκαν σε αρκετές περιοχές της χώρας τη Δευτέρα 31/03/2025 με τα σημαντικότερα φαινόμενα να εντοπίζονται στα νησιά του Αιγαίου.

Το μεγαλύτερο ημερήσιο ύψος βροχόπτωσης έως τις 20:20 καταγράφεται στον αυτόματο μετεωρολογικό σταθμό του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr που βρίσκεται στη Μύκονο και ανέρχεται σε 71.6 χιλιοστά. Τα 65 από αυτά τα χιλιοστά καταγράφηκαν μέσα σε μόλις σε 2 ώρες κατά το διάστημα 17:10-19:10 το απόγευμα της Δευτέρας, όπως επισημαίνει το meteo.gr.

Χάρτης με τα ημερήσια ύψη βροχόπτωσης έως τις 20:20 της Δευτέρας 31/03 - Παρουσιάζονται τα 8 μεγαλύτερα από αυτά όπως καταγράφηκαν από 537 μετεωρολογικούς σταθμούς δικτύου αυτόματων μετεωρολογικών σταθμών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / meteo.gr

Πηγή: skai.gr

