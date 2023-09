Σήμερα η δίκη για τον πατέρα Αντώνιο για σωματικές κακοποιήσεις παιδιών στην Κιβωτό του Κόσμου Ελλάδα 08:17, 05.09.2023 linkedin

Στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας έχει προσδιοριστεί για σήμερα η πρώτη δίκη για την υπόθεση της «Κιβωτού του Κόσμου» με κατηγορούμενους τον πατέρα Αντώνιο και επτά πρώην εργαζόμενους σε δομές της οργάνωσης.