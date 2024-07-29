Ενώπιον του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου θα βρεθεί ο ιδρυτής της Κιβωτού του Κόσμου, πατέρας Αντώνιος, για την υπόθεση σεξουαλικών πράξεων σε βάρος δύο αγοριών φιλοξενούμενων σε δομές της Οργάνωσης, με απόφαση του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών.

Με βούλευμα του (αριθμός 2432/ 2024) το δικαστικό Συμβούλιο διατάσσει την παραπομπή σε δίκη του κληρικού για κατηγορίες που αφορούν «κατάχρηση ανηλίκων με παθόντα που δεν είχε συμπληρώσει τα 14 έτη και με παθόντα που είχε συμπληρώσει τα 14 έτη κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση».

Η υπόθεση αφορά τις καταγγελίες ενός 19χρονου, ο οποίος ήταν στο παρελθόν τρόφιμος σε δομή, και ενός 15χρονου, που συνεχίζει να φιλοξενείται στην «Κιβωτό του Κόσμου», οι οποίοι κατέθεσαν στις εισαγγελικές Αρχές συγκεκριμένα περιστατικά.

Η απόφαση του δικαστικού συμβουλίου είναι σύμφωνη με την πρόταση του εισαγγελέα Δημήτρη Νομικού ο οποίος ζήτησε την παραπομπή τού κληρικού σε δίκη κρίνοντας ότι «προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις ενοχής ικανές να στηρίξουν δημόσια στο ακροατήριο κατηγορία κατά του κατηγορουμένου».

Σύμφωνα με τους καταγγέλλοντες, οι πράξεις για τις οποίες θα δικαστεί ο πατέρας Αντώνιος αφορούν για τον 19χρονο το διάστημα από Σεπτέμβριο του 2020 έως και τον Αύγουστο του 2022, έχοντας συμπληρώσει τα 14 έτη του, ενώ για τον 15χρονο το καλοκαίρι του 2022 όταν ο παθών ήταν 13 ετών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

