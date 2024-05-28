Η μητέρα ενός από τα παιδιά που υπέστησαν απαξιωτική και βάναυση μεταχείριση στην Κιβωτό του Κόσμου κατέθεσε στη δίκη του πατρός Αντωνίου και επτά πρώην εργαζομένων στον ΜΚΟ.

Η γυναίκα, μετανάστρια, είπε στο δικαστήριο πως αναζήτησε τη βοήθεια της Κιβωτού το 2008 για τον μόλις 2,5 ετών γιο της

Η μάρτυρας κατέθεσε πως εργάστηκε για αρκετό χρόνο στη ΜΚΟ, χωρίς ασφάλεια, με 150 ευρώ, ώστε ο γιος της να μένει σε δομές της Κιβωτού.

Σύμφωνα με τη μάρτυρα, το παιδί με απόφαση του πρωταγωνιστή της υπόθεσης κληρικού, μεταφέρθηκε από τη δομή της Αθήνας σε δομή της Καλαμάτας όπου τους υποσχέθηκαν πως το αγόρι θα σπουδάσει και η ίδια θα έχει ασφαλιστική κάλυψη.

Όπως η μάρτυρας περιέγραψε, το ανήλικο παιδί της δεν πήγαινε καθημερινά σχολείο, καθώς οι υπεύθυνοι της δομής το έβαζαν να δουλεύει, ενώ η ίδια είδε σημάδια από ξυλοδαρμό στο πρόσωπο του.

"Έχω δει και χτυπήματα στα παιδιά, έχω τσακωθεί με τον Π…, είδα ένα παιδί με μαυρισμένο μάτι. Του είπα «θα σας κάνω καταγγελία» και μου απάντησε πως το παιδί το έκανε μόνο του. Στην Αθήνα έχω δει τρία παιδιά με σημάδια, ένας ήταν ο γιος μου. Κατηγορούσαν τα παιδιά για κάτι που συνέβαινε και τα βάζανε τιμωρία. Το βράδυ φοβόμουν μην πηδήξουν από το παράθυρο, ήταν 2ος όροφος. Εκείνη την ημέρα που τσακώθηκα με το Π… ενημέρωσαν την πρεσβυτέρα, επειδή είπα πως θα κάνω καταγγελία. Με κάλεσε η πρεσβυτέρα και είχε δίπλα της το Π... Περίμενα να ακούσω καλά λόγια, αλλά δεν άκουσα. Μου είπε πως τα παιδιά έχουν «κάνει κάτι στην Καλαμάτα» και «θα τα στείλω φυλακή ανηλίκων" ανέφερε η μάρτυρας, η οποία τόνισε πως είχαν αλλάξει διαμονή των παιδιών από την Καλαμάτα στην Αθήνα ως τιμωρία και πως τα έβαζαν σε απομόνωση. Είπε, επίσης, πως το παιδί της της είπε ότι το είχαν χτυπήσει με σίδερο.

Η γυναίκα δήλωσε σε ερωτήσεις πως ο πατέρας Αντώνιος γνώριζε όσα συνέβαιναν, ενώ αναφέρθηκε σε «απειλές» που δέχεται εκείνη και ο γιος της ακόμη και σήμερα από κατηγορούμενο στη δίκη.

Υπεράσπιση: Έχουν περάσει 11,5 χιλιάδες παιδιά από την Κιβωτό. Γιατί να δείρουν αυτά τα παιδιά και το γιο σας; Γιατί τους σταμάτησαν από το σχολείο. Τι κέρδισαν;

Μάρτυρας: Τους έβαζαν και δούλευαν τσάμπα δεν ήθελαν να φέρουν κανονικούς εργαζόμενους και να πληρώσουν.

Υπεράσπιση: Υπάρχουν καταθέσεις τριών παιδιών που αναφέρουν πως ο γιος σας πουλούσε ναρκωτικά και έκλεβε στην Καλαμάτα. Γιατί να πουν ψέματα;

Μάρτυρας: Μάλλον τους απείλησαν, όπως απείλησε εμένα και τον γιο μου ο Α….

Υπεράσπιση: Τι φοβάται ο γιος σας και δεν καταθέτει εδώ στο δικαστήριο;

Μάρτυρας: Φοβάται για τη ζωή του. Και εγώ φοβάμαι ακόμη και τώρα μη συμβεί κάτι σε μένα και το παιδί μου και με ψάχνετε κάπου αλλού.

Πηγή: skai.gr

