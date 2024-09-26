Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Τραγωδία στην Κατερίνη: Σκοτώθηκε 55χρονος που έπεσε σε φωταγωγό από ταράτσα πολυκατοικίας 

Ο 55χρονος φαίνεται πως ανέβηκε στην ταράτσα της τριώροφης πολυκατοικίας πιθανότατα για να ελέγξει μία σιδερένια κατασκευή 

ασθενοφόρο

Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος στην Κατερίνη, όταν έπεσε σε φωταγωγό από ταράτσα πολυκατοικίας.

Η θανατηφόρα πτώση συνέβη, χθες το απόγευμα, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος φαίνεται πως ανέβηκε στην ταράτσα της τριώροφης πολυκατοικίας πιθανότατα για να ελέγξει μία σιδερένια κατασκευή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο άντρας να πάτησε σε κάποιο σημείο, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στον φωταγωγό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από γιατρούς του νοσοκομείου Κατερίνης, όπου μεταφέρθηκε.

Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Κατερίνη τραγωδία Θανατος
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark