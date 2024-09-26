Τη ζωή του έχασε ένας 55χρονος στην Κατερίνη, όταν έπεσε σε φωταγωγό από ταράτσα πολυκατοικίας.

Η θανατηφόρα πτώση συνέβη, χθες το απόγευμα, ενώ η Αστυνομία ενημερώθηκε από το ΕΚΑΒ που κλήθηκε στο σημείο.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο 55χρονος φαίνεται πως ανέβηκε στην ταράτσα της τριώροφης πολυκατοικίας πιθανότατα για να ελέγξει μία σιδερένια κατασκευή.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι οι Αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο ο άντρας να πάτησε σε κάποιο σημείο, το οποίο υποχώρησε, με αποτέλεσμα να πέσει στον φωταγωγό και να τραυματιστεί θανάσιμα.

Ο θάνατός του διαπιστώθηκε από γιατρούς του νοσοκομείου Κατερίνης, όπου μεταφέρθηκε.

Η υπόθεση ερευνάται από το Αστυνομικό Τμήμα της πόλης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.