Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙI» προχώρησε, σήμερα, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.

Συγκεκριμένα, με την 20η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, καταβλήθηκε στους λογαριασμούς 771 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», το ποσό των 2.967.090,02 ευρώ.

Από αυτά, το ποσό των 1.657.785,89 ευρώ, αφορά 619 φυσικά πρόσωπα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 828 ηλεκτρικά οχήματα.

Από τον Νοέμβριο του 2023, το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 38.180.863,79 ευρώ σε 10.582 δικαιούχους για αγορά ή μίσθωση ηλεκτρικού οχήματος.

Συνολικά, από την έναρξη του προγράμματος, τον Ιούλιο 2022, έχουν καταβληθεί 43.554.486,99 ευρώ.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

