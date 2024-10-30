Λογαριασμός
Πάτρα: Βιντεοσκόπησαν 16χρονο και τον εκβίαζαν - Αναζητούνται δύο ανήλικοι

Οι κατηγορούμενοι την ώρα λειτουργίας του σχολείου του θύματος εισήλθαν στο εσωτερικό του και αφού τον ακινητοποίησαν του προκάλεσαν σωματικές βλάβες

Πάτρα βιντεοσκόπηση ανηλίκου

Από τους αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Πατρών, αναζητούνται για να συλληφθούν δύο ανήλικοι, σε βάρος των οποίων έχει σχηματισθεί δικογραφία για εκβίαση και πρόκληση σωματικών βλαβών σε ανήλικο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το pelop.gr, οι δύο κατηγορούμενοι φέτος τον Μάρτιο, εξανάγκασαν 16χρονο μαθητή να γονατίσει και τον βιντεοσκόπησαν. Τους τελευταίους δύο μήνες οι κατηγορούμενοι εκβίαζαν τον 16χρονο απαιτώντας το χρηματικό ποσό των 40 ευρώ για να μην δημοσιοποιήσουν το βίντεο.

Χθες, Τρίτη 29 Οκτωβρίου, το μεσημέρι, την ώρα λειτουργίας του Λυκείου που σπουδάζει ο 16χρονος, εισήλθαν στο εσωτερικό του σχολείου και αφού τον ακινητοποίησαν του προκάλεσαν σωματικές βλάβες.

Διενεργούνται έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δύο ανηλίκων, ενώ η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

