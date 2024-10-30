Μετά την ανησυχία προκλήθηκε από την καταγγελία δύο Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων Bloom και Foodwatch ότι ο τόνος σε κονσέρβα είναι σε μεγάλο βαθμό μολυσμένος με υδράργυρο, ο ΕΦΕΤ εξέδωσε ανακοίνωση.

Ο ΕΦΕΤ καθησυχάζει τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλεια του προϊόντος, σημειώνονται ότι διενεργεί διαχρονικούς ελέγχους για τα επίπεδα βαρέων μετάλλων (υδράργυρος, μόλυβδος, κάδμιο) σε αλιεύματα ελληνικής προέλευσης, ευρωπαϊκής προέλευσης και τρίτων χωρών, συμπεριλαμβανομένων και αλιευμάτων σε κονσέρβες.

Στην ανακοίνωση αναφέρει ότι «την τελευταία 5ετία έχουν γίνει έλεγχοι για βαρέα μέταλλα, όπως υδράργυρος, κάδμιο και μόλυβδος σε νωπά και κατεψυγμένα αλιεύματα, αλλά και σε κονσέρβες αλιευμάτων και όλα τα δείγματα ήταν συμμορφούμενα»

Καθησυχαστικός εμφανίστηκε σήμερα και ο πρόεδρος του Oργανισμού Ελέγχου Τροφίμων, Αντώνης Ζαμπέλας.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο κος Ζαμπέλας επεσήμανε ότι οι έλεγχοι είναι διαρκείς και ότι τα δείγματα τα τελευταία τρία χρόνια ήταν μηδενικά σε βαρέα μέταλλα.

Ο πρόεδρος του ΕΦΕΤ ανέφερε ακόμα πως θα γίνουν εκ νέου έλεγχοι στα ευρήματα των ερευνητών στις ευρωπαϊκές χώρες όπου προέκυψε το πρόβλημα, προκειμένου να διαπιστωθεί αν χρειάζεται και στην Ελλάδα να γίνουν επιπλέον έλεγχοι.

Πηγή: skai.gr

