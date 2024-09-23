Σε νέα πληρωμή δικαιούχων στο «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙI», προχωρά το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών.
Στις 24 Σεπτεμβρίου θα πιστωθεί, με την 2η σχετική απόφαση έγκρισης πίστωσης, στους λογαριασμούς 319 δικαιούχων του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙΙ», το ποσό των 1.018.295,88, ευρώ.
Από αυτά, το ποσό των 868.029,36 ευρώ, αφορά 296 φυσικά πρόσωπα. Συνολικά, θα επιδοτηθούν 322 ηλεκτρικά οχήματα.
Από τον Αύγουστο του 2024, το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών έχει καταβάλει επιδοτήσεις συνολικού ποσού 1.161.290,45 ευρώ σε 349 δικαιούχους για 352 ηλεκτρικά οχήματα.
Παράλληλα, εκδόθηκε η πρώτη απόφαση υπαγωγής αιτήσεων στη δράση «Φορτίζω Παντού».
Αφορά 19 αιτήσεις για την υλοποίηση 27 δημοσίως προσβάσιμων σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, που αντιστοιχούν σε 70 σημεία επαναφόρτισης (ρευματοδότες), με ανώτατο συνολικό εγκεκριμένο ποσό δημόσιας ενίσχυσης ύψους 1.106.706,05 ευρώ.
