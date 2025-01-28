Συνεχίζονται και σήμερα οι κινητοποιήσεις των αγροτών της Θεσσαλίας. Λίγο πριν τις 18.00 το απόγευμα έκλεισαν τμήμα του κόμβου του Ε65 στο ύψος της Καρδίτσας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Παράλληλα, σε ωριαίο συμβολικό αποκλεισμό της εθνικής οδού ΠΑΘΕ, στο ύψος της Γυρτώνης, προχώρησαν σήμερα το απόγευμα οι αγρότες του νομού Λάρισας, οι οποίοι συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους και παραμένουν στο μπλόκο της Γυρτώνης που έχει στηθεί από προηγούμενη Πέμπτη.

Ο αποκλεισμός πραγματοποιήθηκε με τους αγρότες να κατεβαίνουν με τα πόδια στην εθνική οδό και χωρίς τα αγροτικά τους μηχανήματα, με την κυκλοφορία να διακόπτεται για μία ώρα.

Η κινητοποίηση αυτή αποτελεί μέρος του σχεδιασμού που αποφασίστηκε κατά τη διάρκεια πανθεσσαλικής σύσκεψης που πραγματοποιήθηκε στο δημαρχείο Τυρνάβου χθες Δευτέρα. Όπως αποφασίστηκε, οι αποκλεισμοί θα πραγματοποιούνται καθημερινά το απόγευμα τις επόμενες ημέρες.

Παράλληλα, έχουν προγραμματιστεί και δύο συλλαλητήρια σε πόλεις της Θεσσαλίας, και συγκεκριμένα αύριο Τετάρτη στην Καρδίτσα και την Παρασκευή στη Λάρισα.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, από τις 16:00 το μεσημέρι σήμερα (28-01-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων:

στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), στο ρεύμα προς Εγνατία, από χ/θ 71+900 έως 72+200 (προ Α/Κ Σοφάδων) &

στην αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65), στο ρεύμα προς ΠΑΘΕ (Λαμία), από χ/θ 98+000 έως 97+700 (προ Α/Κ Προαστίου).

Η κυκλοφορία των οχημάτων στα προαναφερόμενα σημεία θα διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα εκάστου ρεύματος κυκλοφορίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.