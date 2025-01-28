Mητέρα μαθητή στο ΕΠΑΛ Αμφιλοχίας καταγγέλλει στον ΣΚΑΪ ότι το παιδί της δεν μπορεί να πραγματοποιήσει μαθητεία στην ειδικότητα που έχει επιλέξει. Πρόκειται για την ειδικότητα Τεχνικός Υδραυλικών και Θερμικών Εγκαταστάσεων και Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου που διδάσκεται από το 2018.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής LIVE YOU του ΣΚΑΪ για να πραγματοποιηθεί η μαθητεία θα πρέπει να συνταχθεί ο οδηγός κατάρτισης από το Υπουργείο Παιδείας που να εξηγεί ακριβώς τι πρέπει να κάνει το κάθε παιδί, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο και σε πρακτικό. Ωστόσο, αυτός ο οδηγός αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει.

Σημειώνεται πως όταν τελειώνει ο μαθητής των ΕΠΑΛ παίρνει απολυτήριο και πτυχίο επιπέδου 4. Μετά πρέπει να κάνει μία μαθητεία 9 μηνών είτε σε ιδιωτικό φορέα, είτε σε δημόσιο και μετά δίνει εξετάσεις για να πάρει χαρτί επιπέδου 5, τύπου ΙΕΚ. Τώρα λοιπόν δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα ώστε να φτάσει στο επίπεδο 5 το παιδί της συγκεκριμένης κυρίας και χιλιάδες παιδιά σε όλη την Ελλάδα.

Όπως δηλώνει η κυρία Τσαντούλη στην εκπομπή LIVE YOU «η απάντηση του υπουργείου ήταν ότι δεν έχει συνταχθεί οδηγός κατάρτισης για τη συγκεκριμένη ειδικότητα. Εγώ είμαι και μέλος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων. Έχουν γίνει πολλές ενέργειες από διάφορους φορείς σε όλη την Ελλάδα. Από σωματεία, από εκπαιδευτικούς, από γονείς και δεν βρίσκουμε άκρη σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα» και προσθέτει:

«Πραγματοποιώντας τη μαθητεία παίρνουν το πτυχίο του επιπέδου 5, όπου είναι ένα προσόν στο Εθνικό Πλαίσιο Προσόντων και έχουν καλύτερη σύνδεση με την αγορά εργασίας τα παιδιά αυτά».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εκπομπής LIVE YOU, το υπουργείο Παιδείας απάντησε πως δεν υπάρχει ενδιαφέρον από εκπαιδευτικούς να συντάξουν και να αξιολογήσουν αυτόν τον οδηγό κατάρτισης. Ωστόσο, παρόλ' αυτά γίνονται όλες οι απαιτούμενες διαδικασίες έτσι ώστε τους προσεχείς μήνες να καλυφθούν όλα τα κενά και οι ελλείψεις και να δοθεί οριστική λύση.

Πηγή: skai.gr

