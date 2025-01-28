Καταγγελία στον ΣΚΑΪ: «Κέρδισα δικαστήριο και ο δήμος αρνείται να πληρώσει»

To 2010 εργαζόταν για το Δήμο Ηλιούπολης παρείχε ηχητικά συστήματα, δεν έλαβε όμως ποτέ τα δεδουλευμένα του, όπως καταγγέλλει ο κ. Θανάσης Κυριακούδης στην εκπομπή LIVE YOU του ΣΚΑΙ. Το ποσό ήταν περίπου 5.000 ευρώ που τώρα με τους τόκους έχει φτάσει στα 9.000 ευρώ. Ο ίδιος κέρδισε μάλιστα και δικαστήριο το 2011 για οικονομική απαίτηση παροχής υπηρεσιών από τον δήμο.

Από τότε που επιδώσαμε το δικόγραφο το 2015 οι απαντήσεις που παίρναμε από το Δήμο και εγώ και ο δικηγόρος ήταν ''μην ζητάμε λεφτά από έναν άστεγο και από έναν άνεργο, γιατί το δημόσιο έτσι είναι.. ο Δήμος είναι σαν τους άστεγους, δεν έχει λεφτά, δηλώνει χαρακτηριστικά.

Κατόπιν επικοινωνίας της εκπομπής LIVE YΟU με το Δήμο, απάντησαν ότι βρήκαν τον φάκελο και αν όντως δεν έχει εξοφληθεί το ποσό, αυτό θα γίνει.

Πηγή: skai.gr

