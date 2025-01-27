Τα τρακτέρ σε 5 περιφερειακές ενότητες της Κεντρικής Μακεδονίας

Στην άκρη των δρόμων παραμένουν τα τρακτέρ. Αν και ο αριθμός των αγροτών που διαμαρτύρονται ζητώντας τη μείωση του κόστους παραγωγής, έχει αυξηθεί ωστόσο έως τώρα δεν έχει δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα στην κυκλοφορία των οχημάτων. Στην Κεντρική Μακεδονία, τρακτέρ έχουμε σε πέντε περιφερειακές ενότητες.

Στα Νέα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης στην έξοδο του χωριού στο ύψος της αερογέφυρας έχουν παραταχθεί στην άκρη του δρόμου 10 τρακτέρ. Σε άλλο σημείο στα διόδια Μαλγάρων σε αλάνα έχουν σταθμεύσει περίπου 40 τρακτέρ.

Στην Ημαθία, 30 τρακτέρ έχουμε έξω από την Αλεξάνδρεια και στη διασταύρωση με Νάουσα στο σιδηροδρομικό σταθμό άλλα 10. Στο Κιλκίς έχουμε επίσης σε δύο σημεία, στο γήπεδο του Πολυκάστρου υπάρχουν 42 αγροτικά μηχανήματα και στην είσοδο του Κιλκίς 15. Στην Πέλλα, 18 τρακτέρ είναι σταθμευμένα στο κόμβο Γυψοχωρίου, στη διασταύρωση Παραλίμνης έχουμε τον μεγαλύτερο αριθμό αγροτικών μηχανημάτων, καθώς είναι συγκεντρωμένα 59 τρακτέρ. Άλλα 42 βρίσκονται έξω από την κοινότητα της Κρύας Βρύσης. Στην Πιερία, βρίσκονται 13 τρακτέρ έξω από την είσοδο της Κατερίνης στην παλιά εθνική οδό Θεσσαλονίκης – Κατερίνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.