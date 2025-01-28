Δολοφονία στους Θρακομακεδόνες: Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και έξι πλημμελήματα σε βάρος των κατηγορουμένων

Της Έλενας Γαλάρη

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα και έξι πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος των δύο φερόμενων ως δραστών αλβανικής καταγωγής της δολοφονικής ενέδρας, που είχαν στήσει σε βάρος τριών ομοεθνών τους στους Θρακομακεδόνες στις 15 Δεκεμβρίου 2024.

Συγκεκριμένα κατηγορούνται για:

ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή τετελεσμένη και σε απόπειρα

διακεκριμένη παράνομη κατοχή πολεμικών τουφεκιών με σκοπό τη διάθεση σε τρίτους κατά συναυτουργία

παράνομη κατοχή όπλων

παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία κατ' εξακολούθηση

πλαστογραφία κατά συναυτουργία

συμμορία

προμήθεια ναρκωτικών

Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον ανακριτή, από τον οποίο έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Πέμπτη.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, στις 15 Δεκεμβρίου 2024, οι δυο κατηγορούμενοι είχαν ανοίξει πυρ σε βάρος ομοεθνών τους την ώρα που η πλατεία και η παιδική χαρά στην περιοχή ήταν γεμάτες με κόσμο.

Από τα πυρά έπεσε νεκρός ένας 47χρονος Έλληνας με καταγωγή από την Αλβανία, τραυματίστηκε σοβαρά ένας 44χρονος, ο οποίος συνεχίζει να νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση, ενώ το τρίτο πρόσωπο τραυματίστηκε ελαφρά, καθώς τράπηκε σε φυγή όταν είδε το αυτοκίνητο να πλησιάζει.

Οι δύο δράστες, οι οποίοι πήγαν στους Θρακομακεδόνες με κλεμμένο αυτοκίνητο, φέρονται να παρακολουθούσαν τα θύματά τους στα οποία είχαν στήσει καρτέρι.

Η αστυνομία κάνει λόγο για ξεκαθάρισμα λογαριασμών μεταξύ συμμοριών για εγκληματικές δραστηριότητες και συγκεκριμένα για διακίνηση ναρκωτικών στην Αλβανία.

Πηγή: skai.gr

