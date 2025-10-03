Συνεδρίασε εκ νέου την Πέμπτη η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου λόγω της κακοκαιρίας που είναι σε εξέλιξη,- με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις- και η οποία θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα Παρασκευή 3 Οκτωβρίου.

Δείτε live την πορεία του φαινομένου:

Ισχυρές βροχές, καταιγίδες και τοπικές χαλαζοπτώσεις

Σύμφωνα με το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ, η κακοκαιρία μετακινείται προς τα ανατολικά τμήματα της χώρας και θα επηρεάσει την Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, το Βόρειο Αιγαίο, το Ανατολικό Αιγαίο (μέχρι το μεσημέρι) και τα Δωδεκάνησα (μέχρι το απόγευμα). Μέχρι τις πρωινές ώρες αναμένονται έντονα φαινόμενα και στην κεντρική Μακεδονία και τα βορειότερα νησιά των Κυκλάδων.

Μήνυμα από το 112

Το βράδυ της Πέμπτης υπήρξε προειδοποίηση 112 για τα έντονα καιρικά φαινόμενα στους νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής, Σερρών και στην περιφερειακή ενότητα Λήμνου.

Το 112 καλεί τους κατοίκους των περιοχών να είναι προσεκτικοί στις μετακινήσεις τους και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών.

Κλειστά σχολεία σε Ρόδο και Ζάκυνθο

Λόγω των καιρικών φαινομένων, ο δήμος Ρόδου ανακοίνωσε πως τα σχολεία θα είναι κλειστά στο νησί σήμερα Παρασκευή, ενώ κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα και στη Ζάκυνθο.

Σε ετοιμότητα ο κρατικός μηχανισμός

Όπως ανακοίνωσε το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κρατικός μηχανισμός παραμένει σε επιχειρησιακή ετοιμότητα και το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) θα επικοινωνήσει εκ νέου με τους ΟΤΑ Α' και Β' βαθμού, τα σώματα ασφαλείας κ.λπ., προκειμένου όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς να έχουν πλήρη ενημέρωση για τα επικείμενα καιρικά φαινόμενα και να προβούν στις κατά λόγο αρμοδιότητες και ενέργειές τους.

Η Επιτροπή, την οποία συγκάλεσε ο γενικός γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Παπαευσταθίου, θα συνεδριάσει εκ νέου σήμερα Παρασκευή εφόσον απαιτηθεί, ώστε να αξιολογήσει την κατάσταση με βάση τα νεότερα στοιχεία.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.