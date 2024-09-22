Κικίλιας: Το σύνολο των καμένων εκτάσεων είναι κατά 24% κάτω από τον μέσο όρο 20ετίας

«Παρά το γεγονός ότι φέτος μέχρι σήμερα έχουν εκδηλωθεί 4.500 φωτιές, στην πιο δύσκολη- σύμφωνα με τους επιστήμονες- αντιπυρική περίοδο των τελευταίων 40 ετών, το σύνολο των καμένων εκτάσεων είναι 24% κάτω από το μέσο όρο 20ετίας» ανέφερε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε στον τηλεοπτικό σταθμό Open και στους δημοσιογράφους Σπύρο Χαριτάτο και Χρύσα Φώσκολου. Πρόσθεσε, δε, ότι φέτος κάηκαν 14.300 στρέμματα δάσους έναντι 116.000 στρεμμάτων, που είναι ο μέσος όρος καμένων δασικών εκτάσεων τα τελευταία 20 χρόνια.

Όπως τόνισε, τα παραπάνω στοιχεία καταδεικνύουν την πολύ μεγάλη και συγκλονιστική προσπάθεια που έγινε φέτος από πυροσβέστες, εθελοντές, δασάρχες, δασικούς υπαλλήλους, περιφερειάρχες, δημάρχους, τις Ένοπλες Δυνάμεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Ελληνική Αστυνομία, και μάλιστα σε μια χρονιά με μεγάλες και καταστροφικές φωτιές, όπως αυτή στην Πορτογαλία όπου μέσα σε μόλις λίγες ημέρες κάηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο στρέμματα και 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

«Πρέπει να γίνουμε πιο ανθεκτικοί, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Και να σας πω πώς το πετύχαμε αυτό. Ήταν δύο τα κύρια εργαλεία: Πρώτον, το νέο δόγμα της αντιμετώπισης των δασικών πυρκαγιών, δηλαδή όλοι στο πεδίο πιο γρήγορα, μαζί με τους δασάρχες, αντιπυρικές ζώνες, μαζί οι εθελοντές, μαζί ο Στρατός και η Αστυνομία, όλοι οργανωμένα με κοινές εκπαιδεύσεις που κάναμε όλο το χειμώνα και οι οποίες απέδωσαν. Και φυσικά η νέα τεχνολογία, με τα drones να πετούν 24 ώρες το 24ωρο και να εντοπίζουμε τις φωτιές από πολύ νωρίς. Επίσης, ότι είχαμε έμφορτες περιπολίες εναερίων μέσων πάνω από την Αττική και όπου απαιτείτο με αποτέλεσμα να παρεμβαίνουν άμεσα.

Και μία τεράστια κληρονομιά της Κυβέρνησης Μητσοτάκη. Ο ίδιος ο Πρωθυπουργός διέθεσε 2,1 δις ευρώ στην Πολιτική Προστασία. Ήδη υπογράφουμε και παραλαμβάνουμε έργα 1,8 δις ευρώ σε διαγωνισμούς, όπως 7 νέα Canadair, 10 μεσαίου τύπου ελικόπτερα, 1.100 πυροσβεστικά οχήματα- τα 300 θα παραληφθούν φέτος πριν την αντιπυρική περίοδο του 2025-, στολές για τους εθελοντές μας και για τους πυροσβέστες μας. Ραντάρ και μετεωρολογικοί σταθμοί, τεχνητή νοημοσύνη, γιατί ανεβαίνουμε επίπεδο στον τρόπο με τον οποίο εντοπίζουμε την έναρξη μιας πυρκαγιάς ή μιας πλημμύρας. Αυτή είναι πολλή και σκληρή δουλειά που έγινε καθόλη τη διάρκεια του χρόνου» δήλωσε ο κ. Κικίλιας.

Υπογράμμισε, επίσης, ότι στο Πυροσβεστικό Σώμα γίνονται συνεχώς προσλήψεις, σημειώνοντας ότι και η Δασική Υπηρεσία του ΥΠΕΝ έκανε προσλήψεις δασαρχών μετά από 40 χρόνια. “Γίνονται σοβαρές προσπάθειες. Πιστεύω ότι πρέπει να ξεκινήσει και η εκπαίδευση στα σχολεία για το κομμάτι της αντοχής στην κλιματική κρίση και σε κάθε περίπτωση, προσέξτε, ζούμε μία εποχή κρίσεων και πιέσεων με πολέμους στην περιοχή μας, με πανδημίες, με την κλιματική κρίση και οι πολιτικοί κρίνονται όχι από αυτά τα οποία λένε ελαφρά την καρδία δεξιά και αριστερά εν είδει προηγούμενων δεκαετιών. Κρίνονται αυστηρά από τα έργα τους και τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αυτό που είναι σημαντικό για τον πολίτη είναι να μπορείς να βοηθήσεις στα προβλήματά του, να είσαι στο πλευρό του και να τον στηρίζεις” ανέφερε χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

