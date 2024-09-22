Λογαριασμός
Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου άνδρα στον Όλυμπο - Δείτε βίντεο

Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες της Π.Υ. Λιτόχωρου καθώς και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 2ης ΕΜΑΚ

Όλυμπος: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου άνδρα - Βίντεο

Κατά τις απογευματινές ώρες χθες Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου 2024, ειδοποιήθηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος, για διάσωση τραυματισμένου ημεδαπού άνδρα, πλησίον του καταφυγίου «ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ» στον Όλυμπο. Άμεσα συγκροτήθηκε ομάδα έρευνας και διάσωσης αποτελούμενη από 8 πυροσβέστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λιτόχωρου καθώς και της Ορειβατικής Ομάδας Έρευνας Διάσωσης (Ο.Ο.Ε.Δ) της 2ης ΕΜΑΚ.

Αρχικά ο τραυματίας μεταφέρθηκε άμεσα από ιδιώτες στο εν λόγω καταφύγιο. Οι Πυροσβέστες αφού τον προσέγγισαν, τον μετέφεραν σε προσβάσιμο σημείο στο ελικοδρόμιο πλησίον του καταφυγίου «ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ». Εκεί παρελήφθη από ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος που τον μετέφερε στην 110 Πτέρυγα Μάχης Λάρισας.  Στη συνέχεια τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε πρωινές ώρες σήμερα Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου 2024.

