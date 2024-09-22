Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 12:50 το μεσημέρι στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.

Περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 11:47 το πρωί, στην ίδια περιοχή, καταγράφηκε άλλη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Πηγή: skai.gr

