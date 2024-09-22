Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε σύμφωνα με τον Σεισμολογικό Σταθμό του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στις 12:50 το μεσημέρι στη Χαλκιδική και συγκεκριμένα 12 χιλιόμετρα Ανατολικά - Νοτιοανατολικά της Ουρανούπολης.
Περίπου μία ώρα νωρίτερα, στις 11:47 το πρωί, στην ίδια περιοχή, καταγράφηκε άλλη μία σεισμική δόνηση μεγέθους 4,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.