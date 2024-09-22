Η φρεγάτα «Ψαρά» επέστρεψε το μεσημέρι της Κυριακής στον ναύσταθμο της Σαλαμίνας, ολοκληρώνοντας την παρουσία της στην ευρωπαϊκή επιχείρηση ASPIDES στην Ερυθρά Θάλασσα.

‘Οπως ανακοινώθηκε από το Γενικό Επιτελείο Ναυτικού, μετά τον κατάπλου της φρεγάτας στο ναύσταθμο, ο αρχηγός ΓΕΝ αντιναύαρχος Δημήτριος - Ελευθέριος Κατάρας, επέβη στο πλοίο συνοδευόμενος από τον αρχηγό Στόλου αντιναύαρχο Πολυχρόνη Κουλούρη και καλωσόρισαν τον κυβερνήτη καθώς και το πλήρωμα της φρεγάτας συγχαίροντας τους για την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής.

Εντός Σεπτέμβριο αναμένεται να αποπλεύσει για την Ερυθρά Θάλασσα για να συμμετάσχει στην ευρωπαϊκή επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES η φρεγάτα «Σπέτσαι».

Υπενθυμίζεται ότι η φρεγάτα «Ψαρά» μαζί με δύο ακόμη πολεμικά πλοία της επιχείρησης Aspides συνόδευσε το δεξαμενόπλοιο Sounion, το οποίο έπλεε ακυβέρνητο, με φλεγόμενο το κατάστρωμα του μετά την επίθεση που δέχθηκε από τους Χούθι στις 21 Αυγούστου.

