Πυρκαγιές στην Αττική: 250 απεγκλωβισμοί ατόμων από την ΕΛΑΣ

Σε περισσότερους από 250 απεγκλωβισμούς ατόμων έχουν προχωρήσει οι δυνάμεις της Ελληνικής Αστυνομίας από τις περιοχές που πλήγονται από την πυρκαγιά στην Αττική. Επιχειρούν 380 αστυνομικοί με 77 οχήματα, 36 δίκυκλα, 3 λεωφορεία και 4 βαν.



Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να τηλεφωνείτε στους αριθμούς έκτακτης ανάγκης 112, 199 και 100.

Η ΕΛΑΣ έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο από τον απεγκλωβισμό μιας ηλικιωμένης.

📞Αν χρειάζεστε βοήθεια μπορείτε να… pic.twitter.com/QbSVMlDPLO — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) August 12, 2024

Eφιαλτικές διαστάσεις έχει λάβει η φωτιά, που έχει ξεπεράσει πλέον τα 30 χιλιόμετρα, ξεκινώντας από την περιοχή του Βαρνάβα το μεσημέρι της Κυριακής, για να φτάσει στο Πεντελικό όρος το πρωί της Δευτέρας.

Σύμφωνα με τελευταία ενημέρωση του skai.gr από την Πυροσβεστική, η φωτιά καίει ανεξέλεγκτη σε Γραμματικό, Πεντέλη και Διώνη, ενώ στον οικισμό Ανατολή Νέας Μάκρης, που έκαιγε πολύ κοντά σε σπίτια, φαίνεται να έχει περιοριστεί.

Πηγή: skai.gr

