Έκκληση για εναέρια μέσα στο Γραμματικό απηύθυνε μέσω του ΣΚΑΪ ο πρόεδρος της κοινότητας Σπύρος Ζαγάρης καθώς οι φλόγες βρίσκονται μόλις 500 μέτρα τα πρώτα σπίτια.

Ο κ. Ζαγάρης σημείωσε ότι η πυρκαγιά βρίσκεται σε ρεματιά, γεγονός που καθιστά δύσκολη την κατάσβεσή της, καθώς η περιοχή είναι δύσβατη.

Την κατάσταση που επικρατεί στο Γραμματικό μετέφερε στον ΣΚΑΪ, κάτοικος της περιοχής, η οποία τόνισε πως όλη τη νύχτα βρίσκονταν με το σύζυγό της στο αυτοκίνητο, έτοιμοι να εγκαταλείψουν το σπίτι τους. «Μετά από πολλές οχλήσεις έστειλαν δύο καναντέρ που όμως τα νερό δεν έπεσε στις φλόγες, και τα επίγεια μέσα είναι ελάχιστα».

