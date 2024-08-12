Εκκενώνεται η περιοχή της Διώνης, καθώς οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες.
Οι ριπές του ανέμου είναι ισχυρές με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτη η κατεύθυνση της φωτιάς.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα στον ΣΚΑΪ η κατάσταση είναι απελπιστική, ενώ οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στην περιοχή εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους.
Δείτε βίντεο:
Πηγή: skai.gr
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.