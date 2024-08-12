Εκκενώνεται η περιοχή της Διώνης, καθώς οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες.

Οι ριπές του ανέμου είναι ισχυρές με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτη η κατεύθυνση της φωτιάς.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα στον ΣΚΑΪ η κατάσταση είναι απελπιστική, ενώ οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στην περιοχή εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο:

