Βίντεο από την εκκένωση της Διώνης - Οι φλόγες κοντά στα σπίτια

Στιγμές μεγάλης αγωνίας για τους κατοίκους, που απομακρύνθηκαν άρον άρον από τα σπίτια τους - Βίντεο της ρεπόρτερ Βάσιας Γκανάρα

Διώνη

Εκκενώνεται η περιοχή της Διώνης, καθώς οι φλόγες έφτασαν στα πρώτα σπίτια ενώ οι πυκνοί καπνοί δημιουργούν αποπνικτικές συνθήκες.

Οι ριπές του ανέμου είναι ισχυρές με αποτέλεσμα να είναι απρόβλεπτη η κατεύθυνση της φωτιάς. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Βάσιας Γκανάρα στον ΣΚΑΪ η κατάσταση είναι απελπιστική, ενώ οι κάτοικοι που έχουν απομείνει στην περιοχή εγκαταλείπουν άρον άρον τα σπίτια τους.

Δείτε βίντεο: 

