Την Παρασκευή, 16 Αυγούστου 2024 και ώρα 23:59, λήγει η προθεσμία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τα voucher αγοράς βιβλίων της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Συνολικά θα εκδοθούν 150.000 επιταγές, αξίας 25 ευρώ η καθεμία, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με προϋπολογισμό 3.750.000 ευρώ.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από 01/09/2024 έως 31/12/2024.Με την επιταγή, που έχει τη μορφή ενός μοναδικού αριθμού, οι δικαιούχοι και ωφελούμενοι μπορούν να αγοράσουν με έκπτωση 10% όποιο βιβλίο επιλέξουν από τα βιβλιοπωλεία και τους εκδοτικούς οίκους του μητρώου παρόχων.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/epitages-agoras-biblion.

Συγκεκριμένα, η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Επιταγές αγοράς βιβλίων.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, δικαιούχοι είναι:

εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

εργαζόμενοι ασφαλισμένοι, λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου στον e-EΦΚΑ στην επαγγελματική τους κατηγορία με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ οποτεδήποτε στο χρονικό διάστημα από 01/01/2023 έως την προηγουμένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων ή

άνεργοι εγγεγραμμένοι στο Ψηφιακό Μητρώο της ΔΥΠΑ με συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας τουλάχιστον τριών μηνών κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων.

Το εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 30.000 ευρώ, εκτός, αν πρόκειται για μακροχρόνια ανέργους, οι οποίοι, αν είναι άγαμοι, πρέπει να έχουν εισόδημα έως 16.000 ευρώ, αν είναι έγγαμοι, έως 24.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο ή, αν είναι μονογονείς, έως 29.000 ευρώ, προσαυξανόμενο κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο, μετά το πρώτο.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι οι σύζυγοι των δικαιούχων, όταν είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη τους, καθώς και τα παιδιά των δικαιούχων, ηλικίας άνω των 5 ετών, με την προϋπόθεση ότι είναι έμμεσα ασφαλισμένα μέλη των ιδίων ή του άλλου γονέα κατά την ημερομηνία λήξης υποβολής των αιτήσεων.

Η επιλογή των δικαιούχων βασίζεται στη μοριοδότηση συγκεκριμένων κριτηρίων (ΑμεΑ, μονογονέας, αριθμός παιδιών, εισόδημα, πρώτη φορά συμμετοχή στο πρόγραμμα), με αντικειμενικό και διαφανή τρόπο, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της ΔΥΠΑ.

Πάροχοι του προγράμματος είναι τα βιβλιοπωλεία και οι εκδοτικοί οίκοι οποιασδήποτε νομικής μορφής, που έχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας.

Από εφέτος, στο μητρώο παρόχων θα εντάσσονται αυτόματα οι πάροχοι του προηγούμενου έτους, αρκεί να επικαιροποιήσουν τη συμμετοχή τους.

Οι αιτήσεις των παρόχων υποβάλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://www.gov.gr/ipiresies/ergasia-kai-asphalise/apozemioseis-kai-parokhes/parokhoi-epitagon-agoras-biblion.

Η διαδρομή είναι: Αρχική/Εργασία και Ασφάλιση/Αποζημιώσεις και Παροχές/Πάροχοι επιταγών αγοράς βιβλίων.

Σημειώνεται ότι οι πάροχοι που επιθυμούν να κάνουν αίτηση για πολλά υποκαταστήματα θα πρέπει να έχουν κωδικούς ΔΥΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες: https://www.dypa.gov.gr/deltia-bivlion.

Πηγή: skai.gr

