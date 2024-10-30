SOS εξέπεμψε το πρωί της Τετάρτης ο Βασίλης Κικίλιας μιλώντας για την κλιματική κρίση.

Ειδικότερα ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας αναφέρθηκε στις καταστροφικές πλημμύρες που δοκιμάζουν τις αντοχές ακόμα και των πιο προηγμένων χωρών ενώ μίλησε και για το πρόβλημα της λειψυδρίας, αλλά και για τις δεκάδες φωτιές που συνεχίζουν να εκδηλώνονται καθημερινά στη χώρα, λίγο πριν μπει ο Νοέμβριος, λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας.

«Στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις»

Συγκεκριμένα μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι «στο υπουργείο Πολιτικής Προστασίας, δεν υπάρχουν καλές ειδήσεις. Υπάρχει μια μόνιμη προσπάθεια να προστατεύσουμε τους συμπολίτες μας σε κάθε φαινόμενο και σε κάθε κατάσταση. Δυστυχώς, για αυτούς που αμφέβαλαν, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Βλέπετε ότι για το επόμενο δεκαήμερο - δεκαπενθήμερο δεν θα έχουμε βροχές στη χώρα, καθόλου ή σχεδόν καθόλου.

Από την άλλη, στη βόρεια Ευρώπη χάθηκαν πάνω από 20 ζωές από την κακοκαιρία Boris και πολύ φοβάμαι ότι θα είναι τραγικός ο απολογισμός και από τις χθεσινές καταστροφικές πλημμύρες στην Ισπανία, όπου στη Βαλένθια έπεσαν 400mm νερού/τμ μέσα σε 4 ώρες» ανέφερε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι είναι κρίσιμο οι περιφέρειες και οι δήμοι να κάνουν συστηματικά και έγκαιρα τους καθαρισμούς και ταυτόχρονα να προχωρήσει όσο το δυνατόν ταχύτερα η υλοποίηση των απαραίτητων αντιπλημμυρικών έργων που απαιτούν οι νέες, ακραίες κλιματολογικές συνθήκες και οι φυσικές καταστροφές που προκαλούν.

«Πράγματι πρέπει να γίνει μία ιεράρχηση των πόρων, με βάση τα πιο σημαντικά έργα, τα οποία πρέπει να προταχθούν, πέρα από κάθε γραφειοκρατία ή χρονική καθυστέρηση, γιατί η φύση, δυστυχώς, δεν περιμένει, ούτε τα ακραία φαινόμενα που αντιμετωπίζουμε. Αν με ρωτάτε, όλες αυτές τις δεκαετίες μετά τη μεταπολίτευση έχουμε καθυστερήσει, είχαμε και 10 χρόνια περιοριστικών δημοσιονομικών πολιτικών. Προσέξτε τώρα, δε θα επέμβω ποτέ στο έργο της δικαιοσύνης και δε θα σχολιάσω. Θα ήθελα, όμως, να παρακαλέσω πολύ να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Η δουλειά της πολιτείας είναι να τρέξει αυτά τα "βαριά" έργα. Κάποια, όμως, είναι κολλημένα και ήταν κολλημένα για περιβαλλοντικούς λόγους, έρχεται ο τάδε Σύλλογος, ο τάδε ενδιαφερόμενος ή μη και τα μπλοκάρει στο ΣτΕ. Και κάποια είναι σε διαγωνιστικές διαδικασίες, ενδεχομένως υπάρχουν συγκρούσεις συμφερόντων και προσπαθούν να ωριμάσουν, προκειμένου να υλοποιηθούν» είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Είναι προφανές ότι απαιτούνται νέοι σχεδιασμοί και νέα έργα.

Αποδείχθηκε στον Daniel, όπου 7 μέτρα νερού κάλυπταν τον Παλαμά, τα χωριά γύρω-γύρω από την Καρδίτσα, το θεσσαλικό κάμπο και η Κάρλα έγινε τρεις φορές το μέγεθός της. Ο κύριος Πρωθυπουργός ανακοίνωσε την υλοποίηση πολλών έργων μεγάλων επενδύσεων και έδωσε τα κονδύλια και τους πόρους αυτούς».

Αναφορικά με τον Κηφισό -όπου, όπως είπε ο υπουργός, στο βόρειο, μη οριοθετημένο κομμάτι του, υπάρχουν δύο εργοστάσια και περίπου 50 σπίτια, ενώ νότια ο Ρέντης, το Μοσχάτο και η Καλλιθέα είναι κάτω από το ύψος της στάθμης του ποταμού- ο κ. Κικίλιας δήλωσε: «Ο περιφερειάρχης, ο κ. Χαρδαλιάς έκανε φέτος, με βάση όλα αυτά τα οποία έχουμε αποστείλει ως υπουργείο από τα μέσα του Αυγούστου, και έργα στο κλειστό κομμάτι του Κηφισού και προσπάθειες καθαρισμού. Είμαι ευχαριστημένος από την προσπάθεια και άλλων περιφερειαρχών και δημάρχων, η συνεργασία μας έχει υπάρξει άριστη όλο αυτό το χρονικό διάστημα, σε πολύ δύσκολες συνθήκες.

Χρειάζεται να κατεδαφιστούν σπίτια, να ξεμπαζωθούν ρέματα και να αποζημιωθούν συμπολίτες μας

Και σε άλλες περιοχές της Αττικής, που είναι στα όρια του αστικού με το δασικό, έχουν χτιστεί σπίτια, τα οποία ακόμα δεν έχουν καν νομιμοποιηθεί, όπως θα σας πει ο δήμαρχος Χαλανδρίου. Φταίνε οι πολίτες; Η άποψή μου είναι ότι δεν φταίνε οι πολίτες γιατί η πολιτεία διαχρονικά τα τελευταία 50 χρόνια νομιμοποίησε όλες αυτές τις καταστάσεις. Ερχόμαστε λοιπόν εμείς μετά από 50 χρόνια να προσπαθήσουμε τι; Να ενημερώσουμε νωρίς τους πολίτες, να εκπονήσουμε σχέδια, όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, ώστε να μπορέσουμε αν χρειαστεί σε μια φυσική καταστροφή να μετακινήσουμε κόσμο. Με αυτά θα παλέψουμε.

Αν μου λέτε τι πρέπει να γίνει, να γυρίσουμε πίσω τον χρόνο για το πώς από Αθήνα γίναμε Αττική χτισμένη ολόκληρη, αυτό δεν μπορώ να το κάνω. Αυτό που πιστεύω είναι ότι πρέπει να σκεφτεί πολύ σοβαρά και οργανωμένα η πολιτεία να αρχίσει να δημιουργεί έναν κουμπαρά, ένα σημαντικό ποσό και να αποδεχτούμε ότι θα πρέπει, αποζημιώνοντας κάποιους συμπολίτες μας, να κατεδαφίσουμε κάποιες οικίες και να ξεμπαζωθούν ρέματα».

Τι είπε για το πρόβλημα της λειψυδρίας

Τέλος, σχετικά με το πρόβλημα της λειψυδρίας, ο υπουργός εξέφρασε την άποψη ότι θα πρέπει να αλλάξει το γεωργικό μοντέλο και το πότισμα των καλλιεργειών να γίνεται με πιο οργανωμένο τρόπο, ώστε να μην κατασπαταλώνται μεγάλες ποσότητες νερού, προσθέτοντας: «Πιστεύω ότι δεύτερης ή τρίτης φάσης εργασίες πρέπει να γίνονται με μη πόσιμο νερό, ας πούμε το πλύσιμο των αυτοκινήτων για να δώσω ένα παράδειγμα, γιατί το πόσιμο νερό το οποίο έχουμε είναι πολύτιμο πλέον και πρέπει να το προστατεύουμε.

Πρέπει να παραδεχτούμε, όμως, ότι έχουμε μπει σε μία σειρά και έχει βρεθεί η χρηματοδότηση για πολλά μικρά αρδευτικά έργα, μικρά φράγματα και στα νησιά μας και στην ηπειρωτική χώρα- να καλέσετε τον κ. Τσιάρα τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης να σας ενημερώσει γι' αυτά- που θα δώσουν τη δυνατότητα να συλλέγουμε το νερό τον χειμώνα και να μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καλύτερα το καλοκαίρι. Και ως προς το τουριστικό μοντέλο πρέπει να πω ότι ο μεγάλος αριθμός σε πισίνες στα νησιά των Κυκλάδων και σε περιοχές που δεν έχουν πολύ νερό, κι αυτό ακόμα δημιουργεί ζητήματα και θέματα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

