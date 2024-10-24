Για την αντιπυρική περίοδο που δεν έχει ακόμα τελειώσει και καθημερινά εξακολουθούμε να έχουμε δεκάδες φωτιές, την προσπάθεια που έγινε φέτος τόσο σε επίπεδο πρόληψης όσο και διαχείρισης δασικών πυρκαγιών με αποτέλεσμα τα καμένα στρέμματα να είναι λιγότερα από τον μέσο όρο των τελευταίων 20 ετών, την υλοποίηση του προγράμματος ΑΙΓΙΣ, αλλά και για την τοποθέτηση του πρωθυπουργού χθες στη Βουλή, μίλησε ο υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Βασίλης Κικίλιας σε συνέντευξη που παραχώρησε.

Όπως είπε ο υπουργός «η αντιπυρική περίοδος έχει πραγματικά διαρκέσει 6 μήνες. Έξι μήνες τεράστιας μάχης από τους πυροσβέστες μας, τους εθελοντές μας, την Πολιτική Προστασία, τα εναέρια μέσα, αλλά και τα υπόλοιπα σώματα ασφαλείας και τις Ένοπλες Δυνάμεις που έχουν δώσει μάχες σε πάνω από 8.000 πυρκαγιές, με 200 από αυτές να είναι πολύ σοβαρές. Οφείλω για μία ακόμη φορά, όπως το έκανε και ο πρωθυπουργός χθες από τη Βουλή, να τους ευχαριστήσω όλους για αυτή τη συγκλονιστική προσπάθεια σε μία πολύ δύσκολη αντιπυρική περίοδο, την πιο δύσκολη των τελευταίων 40 ετών, που αναγνωρίζουν όλοι. Το Εθνικό Αστεροσκοπείο, η ΕΜΥ, όλοι οι επιστήμονες και οι ειδικοί». Προσέθεσε, δε, ότι δεν μπορεί να γίνει συζήτηση περί θετικού προσήμου όταν μιλάμε για διαχείριση κρίσεων και φυσικών καταστροφών, παρά το γεγονός ότι φέτος σε αυτές τις εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες κάηκαν λιγότερα στρέμματα από το μέσο όρο 20ετίας.

Ο υπουργός αναφέρθηκε επίσης στο βάρος που δόθηκε φέτος στα μέτρα και στις παρεμβάσεις πρόληψης, όπως οι καθαρισμοί οικοπέδων, περιαστικών και δασικών περιοχών, η διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών, η 24ωρη επιτήρηση από drones και οι έμφορτες με νερό περιπολίες των εναέριων μέσων πάνω από περιοχές υψηλής επικινδυνότητας.

Τόνισε επίσης ότι το εξοπλιστικό πρόγραμμα ΑΙΓΙΣ, ύψους 2,1 δισ. ευρώ, συνεχίζει να υλοποιείται με ταχύτατους ρυθμούς και υπογράφονται συνεχώς συμβάσεις για εμβληματικά έργα, όπως η προμήθεια Canadair, 24 αμφίβιων αεροσκαφών (air tractors), 3 αεροσκαφών air surveillance, 1.200 καινούριων πυροσβεστικών οχημάτων, συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης, μετεωρολογικούς σταθμούς, ραντάρ κ.ά.

Τέλος, σε ερώτηση σχετικά με τη χθεσινή συζήτηση στη Βουλή, ο κ. Κικίλιας απάντησε:

«Καταρχάς ο πρωθυπουργός σωστά, θεσμικά και μέσα στο Κοινοβούλιο -όχι σε συνέντευξη, όχι σε παραπολιτικά- τοποθετήθηκε. Και είχαμε καιρό να δούμε, να πηγαίνουμε και στην καρδιά της πολιτικής απέναντι σε έναν πολιτικό αντίπαλο, τον ΣΥΡΙΖΑ, γι' αυτόν που πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας είναι ο Νίκος Παππάς και είναι καταδικασμένος από την ελληνική Δικαιοσύνη. Αυτή ήταν μία πολιτική τοποθέτηση, σωστή. Και στον κύριο Ανδρουλάκη, γιατί και εκεί έβαλε πλαίσιο με το οποίο θα προχωρήσουμε πολιτικά και είτε θα συμφωνούμε ή θα διαφωνούμε. Και τον έβαλε προ των ευθυνών του επίσης, όπως πρέπει να είναι κάποιος ο οποίος θα ήθελε κάποια στιγμή να γίνει αξιωματική αντιπολίτευση. Σε ό,τι έχει να κάνει με τον πρώην πρόεδρο, όπως και όλους τους πρώην προέδρους της Νέας Δημοκρατίας, και αυτό είναι αν θέλετε μια κατάκτηση όλων αυτών των χρόνων από την εποχή του αείμνηστου Κωνσταντίνου Μητσοτάκη μέχρι τώρα. Εμείς δεν σχολιάζουμε τους πρώην προέδρους μας και έχουν την ελευθερία να λένε αυτό το οποίο πιστεύουν. Το έχουν κερδίσει όντας πρόεδροι και πρωθυπουργοί. Δεν το κάναμε τότε και όπως βλέπετε δεν το κάνουμε και τώρα».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

