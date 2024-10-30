Με εγκαύματα μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ηρακλείου άνδρας τυλίχθηκε στις φλόγες ενώ βρισκόταν κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων επί της λεωφόρου Ικάρου.

'Αμεσα στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο που μετέφερε το θύμα στο νοσοκομείο, ενώ κινητοποιήθηκε η Πυροσβεστική που όμως δεν χρειάστηκε να επέμβει καθώς διερχόμενοι πολίτες είχαν σβήσει τις φλόγες στο σώμα του άνδρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

