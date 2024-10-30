Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Τηλεφώνημα για βόμβα - Εκκενώθηκαν 3 εταιρείες

Του Μάκη Συνοδινού

Κινητοποίηση προληπτικά της ΕΛΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (96 - 98 - 100) μετά από τηλεφώνημα άγνωστου στο 112 που ενημέρωνε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα. Ο άγνωστος είπε πως είναι... μέλος της 17ης Νοέμβρη. Το τηλεφώνημα δεν κρίνεται σοβαρό, ωστόσο έγιναν εκκενώσεις σε τρία καταστήματα, και προληπτικά γίνεται έλεγχος από τα ΤΕΕΜ.

Πηγή: skai.gr

