Απειλή για βόμβα στη Βουλιαγμένης - Εκκενώθηκαν 3 καταστήματα - «Μέλος της 17Ν» δήλωσε ο άγνωστος που τηλεφώνησε

Το τηλεφώνημα δεν κρίνεται σοβαρό, ωστόσο προληπτικά γίνεται έλεγχος από τα ΤΕΕΜ

Λεωφόρος Βουλιαγμένης: Τηλεφώνημα για βόμβα - Εκκενώθηκαν 3 εταιρείες

Του Μάκη Συνοδινού

Κινητοποίηση προληπτικά της ΕΛΑΣ στη λεωφόρο Βουλιαγμένης (96 - 98 - 100) μετά από τηλεφώνημα άγνωστου στο 112 που ενημέρωνε πως έχει τοποθετηθεί βόμβα. Ο άγνωστος είπε πως είναι... μέλος της 17ης Νοέμβρη. Το τηλεφώνημα δεν κρίνεται σοβαρό, ωστόσο έγιναν εκκενώσεις σε τρία καταστήματα, και προληπτικά γίνεται έλεγχος από τα ΤΕΕΜ.

