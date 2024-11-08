Κηφισιά: Συνελήφθη 51χρονος καταζητούμενος για έκδοση εικονικών φορολογικών στοιχείων

Συνελήφθη, χθες το απόγευμα στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του τοπικού Τμήματος Ασφαλείας ένας 51χρονος σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για το αδίκημα της έκδοσης εικονικών φορολογικών στοιχείων κατ' εξακολούθηση, με το συνολικό ποσό να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Αστυνομία, ο 51χρονος ως νόμιμος εκπρόσωπος εταιρείας με αντικείμενο εργασιών τη φύλαξη και τον καθαρισμό κτιρίων, από το 2011 έως και το 2017, εξέδωσε 816 μερικώς εικονικά φορολογικά στοιχεία ως προς την αξία συναλλαγών της εταιρείας με τη συνολική αξία να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στις αρμόδιες Εισαγγελικές Αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.