Τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης προς την Ασφάλεια Ήλιδας ζήτησε ο Αντεισαγγελέας Πρωτοδικών Ηλείας κ. Διαμαντής Φλωρίδης προκειμένου να διερευνηθεί αν προκύπτει το αδίκημα της ανθρωποκτονίας (με οποιοδήποτε είδος δόλου) του βρέφους, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 15 μηνών.

Η εισαγγελική παραγγελία, σύμφωνα με τις πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», περιλαμβάνει όλο το προανακριτικό υλικό που συγκεντρώθηκε τον περασμένο Αύγουστο από το Αστυνομικό Τμήμα Ήλιδας, από τη στιγμή που πέθανε ο Παναγιωτάκης, γιος της Πόπης, φίλης της 24χρονης.

Ο Αντεισαγγελέας κ. Φλωρίδης ζητά επίσης από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ασφάλειας Ήλιδας, στο πλαίσιο της νέας έρευνας, να λάβουν καταθέσεις τεσσάρων συγκεκριμένων προσώπων, κάποιες από τις οποίες έχουν ήδη ληφθεί, καθώς και να του επισυναφθεί η ιατροδικαστική έκθεση με τα αίτια θανάτου του παιδιού.

Ξεκάθαρη εικόνα για τις κατηγορίες που ενδέχεται να διατυπωθούν θα υπάρξει μετά και την ολοκλήρωση της σχετικής έρευνας, όταν και η δικογραφία θα διαβιβαστεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ηλείας για να αποφανθεί σχετικά με την κίνηση ποινικής δίωξης κατά υπόπτων, εφόσον προκύψουν, για τη διερευνώμενη τέλεση ανθρωποκτονίας.

Την ίδια στιγμή, η πρώτη έρευνα που παραγγέλθηκε από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας κ. Ευάγγελο Μιχαήλο, που και αυτή στάλθηκε προς το Τμήμα Ασφάλειας Ήλιδας, έχει ήδη ολοκληρωθεί από τους αστυνομικούς. Μέσω της συγκεκριμένης παραγγελίας Εισαγγελέας Πρωτοδικών ζήτησε να μάθει την πορεία των υποθέσεων θανάτων βρεφών σε Αχαΐα και Ηλεία και σε ποιο σημείο βρίσκονται αυτές.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες της εφ. «Πατρίς», τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας βρίσκονται ήδη στα χέρια του εισαγγελικού λειτουργού, ο οποίος και είναι αρμόδιος για τις επόμενες ενέργειες. Χθες, διαβιβάστηκε από την Εισαγγελία της Αθήνας στην Εισαγγελία Πατρών η δικογραφία για το θάνατο του δεύτερου μωρού της 245χρονης στο Νοσοκομείο Παίδων, το 2023.

